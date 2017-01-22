أحمد ناجي: شريف إكرامي لم يكن مصابا قبل مباراة مالي وجلسة كوبر مع اللاعب

أثارت التصريحات التي أدلى بها الكابتن ” أحمد ناجي “، مدرب حراس مرمي المنتخب المصري، إستياءا كبيرا داخل معسكر الفراعنة في الجابون، وفرضت هذه التصريحات نفسها على أجواء المعسكر، وكان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الكابتن أحمد ناجي قد صرح بأن الكابتن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلى ومنتخب مصر لم يكن مصابا فبل مباراة مالي، مما دعا المدير الفني للفراعنة الأرجنتيني ” هيكتور كوبر “، يطلب إجراء تحقيق في هذه التصريحات للوقوف على صحتها، وأوضح مصدر في المنتخب المصري أن تصريحات أحمد ناجي تسببت في حالة من الغضب في البعثة، مضيفا أن إصابة شريف إكرامي كانت معروفة لجميع أفراد البعثة، حتى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر كان يفكر في استدعاء حارس مرمى رابع للفريق وذلك خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها حارس المنتخب ونادي الزمالك الكابتن ” أحمد الشناوي “، ولكن إغلاق باب الإستبدال من قبل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف منع المنتخب من إستبدال الشناوي.

جلسة هيكتور كوبر مع شريف إكرامي:

وأضاف المصدر أن المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، قد عقد جلسة ظهر اليوم الأحد مع شريف إكرامي، وأوضح له أنه يثق فيه ويقدره، كما أن الجهاز الفني للمنتخب المصري متأكد من إخلاصه للمنتخب المصري، وأبدى شريف إكرامي ارتياحه بعد الجلسة التي جمعته بالمدير الفني هيكتور كوبر، بعد غضبه الشديد من التصريحات التي أدلى بها أحمد ناجي، ومن ناحيته فقد طلب هيكتور كوبر ومدير بعثة المنتخب المصري في الجابون الكابتن ” هاني أبو ريدة “، والكابتن إيهاب لهيطة مدير المنتخب، توضيح من الكابتن أحمد ناجي عن تصريحاته ضد حارس مرمى الفريق شريف إكرامي، لأن هذه التفسيرات تسببت في قلق في معسكر المنتخب وهو أمر غير مقبول في هذه الفترة خصوصا وأن الفريق ينافس في بطولة هامة، كما أن هذه التصريحات تعتبر اتهام واضح وصريح لإكرامي بأنه يدعى الإصابة للتهرب من اللعب بقميص المنتخب، خاصة وأن هذا لم يحدث وتصريحات ناجي منافية للحقيقة، كما أن الإصابة التي تعرض لها إكرامي كانت واضحة للجميع وهو ليس من الشخصيات المثيرة للمشاكل داخل معسكر المنتخب.

مشوار الفراعنة في البطولة:

التصريحات التي أدلى بها أحمد ناجي فرضت نفسها بقوة على جميع أفراد بعثة المنتخب المصري في الجابون وأثارت اللغط في الشارع المصري، ووصفها البعض بالخطيرة والغريبة خاصة في هذا التوقيت، كما أكد طبيب المنتخب والتقرير الطبي الخاص بإصابة شريف إكرامي صحة الإصابة ونفى الطبيب تهمة التهرب من اللعب للمنتخب عن الحارس الكبير، وأكد الجهاز الفني أن اللاعب ليس لديه أي سبب للتهرب من اللعب بقميص المنتخب وهو شرف لأي لاعب، خاصة وأن إكرامي يقدم آداءا متميزا مع النادي الأهلي في مسابقة الدوري العام هذا الموسم، وجدير بالذكر أن المنتخب المصري ينافس في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام فعالياتها هذه الأيام في دولة الجابون، ويستعد الفراعنة لمباراة مصيرية أمام منتخب غانا يوم الأربعاء المقبل في منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة، وكان الفراعنة قدموا آداءا باهتا في مبارياتهما في البطولة حتى الآن حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام منتخب مالي، واستطاع الفريق قنص الثلاث نقاط في المباراة الثانية التي أقيمت بالأمس أمام أوغندا بهدف وحيد سجله اللاعب ” عبد الله السعيد “، وبهذا تمتلك مصر 4 نقاط تحتل بهما المركز الثاني في المجموعة الرابعة.