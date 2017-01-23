موعد مباراة المغرب وساحل العاج في البطولة الأفريقية كان 2017 والقنوات الناقلة للمباراة

يلتقي غدا الثلاثاء 24 من شهر يناير الجاري مباراة كرة قدم تجمع بين منتخبي المغرب الشقيق وساحل العاج، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المنافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام فعالياتها هذه الأيام في دولة الجابون، كان 2017، وتستضيف أرضية ملعب ” أوييم “، ويحتاج منتخب المغرب لتحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل وذلك لضمان التأهل بينما الفريق الإيفواري لا سبيل أمامه إلا تحقيق الفوز وذلك للتأهل للدور ربع النهائي في البطولة حتى لا يغادر البطولة من الدور الأول خاصة وأنهم حاملين للقب النسخة الأخيرة من البطولة، يذكر أن المنتخب المغربي الشقيق يتواجد مع المنتخب الإيفواري في نفس المجموعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، كما أن المدير الفني للمنتخب المغربي الفرنسي ” هيرفي رينارد “، هو نفسه المدرب الذي قاد منتخب ساحل العاج في آخر بطولة قارية عام 2015 والتي حصد لقبها المتتخب الإيفواري بالفعل، ونقدم لكم الآن موعد المباراة وملعب المباراة والقنوات الناقلة لها.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباريات الجولة الأخيرة:

يحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة في البطولة الأفريقية برصيد ثلاث نقاط حصدها بعد خسارته للمباراة الأولى أمام المنتخب الكونغولي وفوزه في المباراة الثانية أمام منتخب توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لمنتخب توجو، أما منتخب الأفيال فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين فقط حصل عليهما من تعادله في المباراتين السابقتين، بينما يحتل المنتخب الكونغولي صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بعد تعادله مع المنتخب الإيفواري وفوزه على أسود الأطلس في المباراة الأولي، ويقبع منتخب توجو في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة من تعادله مع أفيال ساحل العاج والهزيمة من المنتخب المغربي، ويلعب المنتخب الكونغولي مع منتخب توجو في نفس توقيت مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الإيفواري، لتحديد أصحاب بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة الصعبة التي لم يضمن أي فريق فيها التأهل عن المجموعة خاصة وأن كل فرق المجموعة لديهم الفرصة لحجز مقعد في الدور الربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، وبهذا يتم تأجيل معرفة المنتخبات المتأهلة من هذه المجموعة إلى ما بعد صافرة الحكم لإعلان نهاية مباريات الجولة الثالثة من الدور المجموعات في البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة لها:

تقام المباراة غدا الثلاثاء 24 يناير الجاري، ويستضيف ملعب أوييم اللقاء الذي يجمع بين منتخبي ساحل العاج وأسود الأطلس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش العالمي، وهو نفس التوقيت الخاص بالعاصمة المغربية الرباط، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية وخاصة قناة بي إن ماكس إتش دي 1، التي تملك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء ومجمل لقاءات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، ومن المتوقع أن يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المغربي المتميز ” جواد بدة “.