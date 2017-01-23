موعد مباراة الكونغو وتوجو في البطولة الأفريقية كان 2017 والقنوات الناقلة للمباراة

تقام غدا الثلاثاء على أرض ملعب ” جنتل “مباراة كرة قدم هامة بين منتخب الكونغو ومنتخب توجو ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة قي بطولة كأس الأمم الأفريقية في دولة الجابون كان 2017، ويحتاج منتخب توجو إلى الفوز في مباراة الغد وحصد الثلاث نقاط وذلك إذا أراد التأهل عن هذه المجموعة، وينتظر منتخب توجو ما ستسفر عنه نتيجة المباراة التي سوف تجمع بين منتخب المغرب ومنتخب ساحل العاج والتي سوف تقام في نفس التوقيت، ويحتاج منتخب توجو إلى الفوز في هذه المباراة بأكثر من هدف مع خسارة المنتخب المغربي الذي يلعب مباراة صعبة أمام أفيال ساحل العاج، وعلى الجانب الآخر فإن طرف المباراة الثاني منتخب الكونغو لا يحتاج سوى إلى التعادل وذلك لضمان التأهل وضمان مقعد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017 والتي تقام فعالياتها هذه الأيام، ونقدم لكم الآن ترتيب المجموعة الثالثة وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

ترتيب المجموعة الثالثة:

يحتل المنتخب الكونغولي صدارة المجموعة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط حصدهم الفريق بعد تعادله مع منتخب كوت ديفوار وفوزه في مباراته أمام المنتخب المغربي، بينما يقبع منتخب توجو في المركز الرابع والأخير من المجموعة الثالثة حصدها الفريق بعد خسارته الثقيلة أمام أسود الأطلس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعادله مع المنتخب الإيفواري، وحجزت المغرب المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاثة نقاط حصلت عليهم بعد خسارتها أمام منتخب الكونغو في المباراة الأولى ثم الفوز على منتخب توجو في المباراة الثانية، والمنتخب الإيفواري يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين حصل عليهم من تعادلين أمام المنتخب الكونغو ومنتخب توجو، وجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة لم يحسم أي فريق بها تأهله للدور المقبل في البطولة دور ربع النهائي وننتظر إلى صافرة انتهاء مباريات الجولة الثالثة غدا لمعرفة المنتخبات التي سوف تلعب في ربع النهائي عن هذه المجموعة.

تشكيلة منتخب توجو في مباراته ضد منتخب الكونغو غدا:

أجاسا، جاكبي، روماو، أورو أكوريكو، داكونام، دوسيفي، أييتي، لالاويلي، بيبوا، أديبايور، لابا.

تشكيلة المنتخب الكونغولي في مباراة الغد أمام منتخب توجو:

ماتامبي، أساما، تيسيراند، بوكادي، أكوكو ، مابمبا، ماجوما، موبيل، كيبانو، كابانانجا، موبوكاني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة لها:

تقام المباراة غدا الثلاثاء 24 يناير الجاري، ويستضيف ملعب ” جنتل ” اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الكونغو وتوجو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش العالمي، وهو نفس التوقيت الخاص بالعاصمة المغربية الرباط، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية وخاصة قناة بي إن ماكس إتش دي 2، التي تملك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء ومجمل لقاءات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017.