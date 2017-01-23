بوسكيتس يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد تعرضة لإصابة

يغيب اللاعب الاسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط فريق برشلونة لمدة أسبوعين بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقة أمام فريق إيبار , التي أقيمت يوم الاحد على ملعب إيبار والتي انتهت بفوز برشلونة في الجولة 18 بالدوري الإسباني .

بوسكيتس يغيب لمدة أسبوعين للإصابة:

قالت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الكتالونية , ان لاعب خط الوسط سيرجيو بوسكيتس تعرض لاصابة في كاحل القدم والتي منعتة من استكمال مباراة إيبار وخرج محمولا على نقالة , وقالت الصحيفة ان اللاعب يحتاج 15 يوما من أجل العودة للملاعب , وبهذا يتأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقة أمام ريال سوسيداد في إياب الدور ربع النهائي في كاس ملك إسبانيا , وكذلك يغيب اللاعب عن مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس القادمة في الليجا , وأيضا ذهاب الدور نصف النهائي بالكأس في حالة تاهل برشلونة للدور القادم , وقالت الصحيفة أن بوسكيتس سيكون جاهزا بنسبة 100% لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور ال16 بدوري أبطال اوربا المقرر لها يوم 14 فبرايرالمقبل .

برشلونة يتفوق على الريال بفارق الأهداف في الليجا

على صعيد آخر , تفوق برشلونة على ريال مدريد بفارق الأهداف في الليجا , حيث ان فارق البارسا بين ما سجله من اهداف وما تلقته شباكه من أهداف 34 هدفا مقابل 31 للريال, حيث يحتل الريال المركز الاول في المسابقة بين يحتل البارسا المركز الثالث.

لأول مرة برشلونة في المركز الثالث بعد انتهاء الدور الأول:

أنهى برشلونة منافسات الدور الأول بالدوري الاسباني في المركز الثالث للمرة الاولى منذ موسم (1999-2000) , ولعب البارسا 19 مباراة بالدور الاول , حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين , وسجل 51 هدفا , ودخل مرماه 17 هدفا .