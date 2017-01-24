موعد مباراة مصر وغانا في البطولة الأفريقية كان 2017 والقنوات الناقلة للمباراة

في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة الأمم الأفريقية التي تقام فعالياتها هذه الأيام في دولة الجابون كان 2017، يلتقي غدا الأربعاء 25 من شهر يناير الجاري، منتخب مصر مع منتخب غانا في أقوى مباريات المجموعة الرابعة، ويحتاج الفراعنة للفوز أو التعادل وذلك لحجز مقعدهم في الدور ربع النهائي من البطولة، بينما على النقيض تماما فالمنتخب الغاني قد ضمن التأهل فعليا للدور المقبل، وتقام المباراة التي تجمع بين الفراعنة والبلاك ستارز على ملعب ” بورت جنتي “، وتضم المجموعة الرابعة مع المنتخب الغاني ومنتخب مصر، منتخبي مالي وأغندا الذان سوف تجمعهما مباراة في نفس توقيت مباراة منتخبي مصر وغانا، يذكر أن منتخب البلاك ستارز سوف يدخل اللقاء طمعا في الثأر من الفراعنة بعد الهزيمة التي تلقوها في مباراتهم الأخيرة أمام منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الذي يقام في دولة روسيا 2018، بنتيجة هدفين دون مقابل، أحرزهما ” محمد صلاح و عبد الله السعيد “، وفيما يلي نقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وموقف الفريقين في المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل لقاء مصر وغانا:

يحتل منتخب غانا صدارة المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد ست نقاط حصل عليها الفريق بعد فوزه في مباراته السابقة أمام منتخب أوغندا بنتيجة هدف دون رد وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة البلاك ستارز أمام المنتخب المالي، وعلى صعيد آخر فإن المنتخب المصري يحتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط حصدها الفراعنة بعد تعادلهم في المباراة الأولى أمام منتخب مالي بدون أهداف، ثم تحقيق الفوز في الدقيقة الأخيرة أمام نظيره الأوغندي في مباراتهم الثانية في المجموعة الرابعة، أما المركز الثالث في المجموعة فقد احتله المنتخب المالي برصيد نقطة واحدة حصل عليها الفريق من تعادله في المباراة الاولى أمام منتخب مصر، ثم خسارة المباراة الثانية لهم في البطولة أمام منتخب غانا بنتيجة هدف دون رد، ويتذيل المنتخب الأوغندي المجموعة الرابعة بدون رصيد من النقاط بعد خسارته المباراتين السابقتين في البطولة أمام المنتخب الغاني ومنتخب الفراعنة، ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الغاني المباراة بجميع نجومه وكتيبته الأساسية رغم ضمانه لمقعده في ربع نهائي البطولة ونحن نأمل أن نشاهد مباراة قوية جدا كما تتسم مباريات الفريقين دائما وابدا.

موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة للمباراة:

تقام المباراة غدا الأربعاء 25 يناير الجاري، ويستضيف ملعب ” بورت جنتي ” اللقاء الذي يجمع بين منتخبي مصر وغانا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش العالمي، وهو نفس التوقيت الخاص بالعاصمة المغربية الرباط، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة على شبكة بي إن سبورت القطرية المشفرة وخاصة قناة بي إن ماكس إتش دي 1، التي تملك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء ومجمل لقاءات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، كما يذاع اللقاء على قناة تلي كونغو المفتوحة، Rt1 المفتوحة.