موعد مباراة مصر وغانا اليوم في كاس امم افريقيا 2017 والقنوات الناقلة والتشكيل الرسمي للمنتخب

ننقل لكم موعد مباراة مصر وغانا في ثالث مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون , المنتخب المصري يقع ضمن مجموعة تضم كلا من غانا, مالي , أوغندا , جدير بالذكر أن المنتخب المصري لعب مباراتين تعادل في الأولى أمام نظيرة المالي و فاز في الثانية أمام منتخب اوغندا , يتصدر المجموعة المنتخب الغاني برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين علي أوغندا ومالي , ثم المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط , والمنتخب المالي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وفي المركز الأخير منتخب أوغندا بدون رصيد من النقاط , يدخل المنتخب المصري المباراة وهدفة الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التأههل الى الدور الثاني دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى , جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد حقق الفوز على منتخب غانا في تصفيات كأس العالم بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في شهر نوفمبر الماضي على استاد برج العرب حيث سيسعى المنتخب الغاني للانتقام لهزيمته أمام المنتخب المصري , في سياق متصل صرح المدير الفني للمنتخب الغاني انه سيكون سعيدا اذا تأهلت غانا ثانيا عن هذه المجموعة كى ينتقل الى ملعب آخر غير الملعب السيئ الذي يلعب عليه حاليا , هذه التصريحات تأتي في اطار رفع الروح المعنوية لفريقة قبل اللقاء .

فرص المنتخب المصري في التأهل للدور الثاني:

1-في حالة فوز للمنتخب المصري على غانا في المباراة القادمة يصعد المنتخب المصري لدور ال8 من البطولة ك “أول” المجموعة برصيد 7 نقاط دون النظر الى نتائج المباراة الثانية .

2- في حالة التعادل في مباراة غانا يتأهل المنتخب المصري ك” ثاني ” المجموعة برفقة المنتخب الغاني , دون النظر الى نتيجة المباراة الاخرى, حيث سيصبح رصيد المنتخب المصري 5 نقاط , بينما أكبر رصيد قد يصل اليه منافسيه “مالي وأوغندا” هو اربع نقاط .

3-في حالة خسارة المنتخب المصري امام غانا في الجولة الاخيرة , ننتظر اللقاء الثاني بين مالي واوغندا , ففي حالة خسارة أو تعادل مالي يتأهل منتخب مصر مع منتخب غانا الى الدور الثاني , أما في حالة فوز مالي على أوغندا سيصبح رصيد مالي متساوي مع رصيد مصر ب 4 نقاط , وفي هذه الحالة ننظر الى فارق الاهداف بين مصر ومالي وأيهما أكثر تهديفا.موعد مباراة مصر وغانا اليوم في كاس امم افريقيا 2017 والقنوات الناقلة والتشكيل الرسمي للمنتخب

أخبارمعسكر منتخب مصر:

بصفة عامة تسود حالة من التفاؤل وارتفاع الروح المعنوية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب , ولسوء الحظ تعرض اللاعب محمد عبدالشافي لاصابة ستبعده عن اللقاء وقد يتم الدفع باللاعب الشاب كريم حافظ , وأيضا تعرض اللاعب علي جبر لاصابة ولكنها لن تمنعه من المشاركة في المباراة , أيضا نجح المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر في احتواء الازمة بين مدرب الحراس الكابتن أحمد ناجي وبين الحارس شريف إكرامي إثر تبادل تصريحات إعلامية من الكابتن احمد ناجي عن عدم إصابة شريف إكرامي ,فيما اكد الحارس شريف اكرامي على صفحته من انه مصاب, جدير بالذكر أن شريف اكرامي قد تعرض لاصابة عضلية في التدريبات قبل المباراة الأولى أمام منتخب مالي , أيضا تعرض الحارس أحمد الشناوي لاصابة في مباراة مالي لم يتمكن من إكمال المباراة وتم تغيره على إثرها وغادر معسكر المنتخب من الجابون الى القاهرة , وبالتالي يلعب المنتخب ومعه حارس احتياطي واحد وهو شريف اكرامي والحارس الاساسي عصام الحضري , أيضا يعمل كوبر على رفع الروح المعنوية للاعبين خصوصا اللاعب محمد النني الذي تعرض لانتقادات شديدة من النقاد والمحللين والجمهور لسوء مستواه , وأيضا يعمل الجهاز الفني خلال التدريبات القادمة على بعض الجمل التكتيكية التي يتم تنفيذها في المباراة .

تشكيلة المنتخب المصري المتوقع للقاء غانا:

في حراسة المرمي : عصام الحضري

في خط الدفاع : علي جبر, أحمد حجازي , أحمد فتحي , كريم حافظ

في خط الوسط : محمد النني , طارق حامد

في خط الهجوم : محمد صلاح , تريزيجية , مروان محسن

موعد مباراة مصر وغانا:

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 25/1/2017 في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة , العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا:

تنقل مباراة مصر وغانا ضمن فعاليات كأس الامم الافريقية بالجابون 2017 حصريا بجودة عالية علي قناة بي ان سبورت ماكس HD1 , الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.