موعد مباراة مالي وأوغندا في البطولة الأفريقية كان 2017 والقنوات الناقلة للمباراة

تستضيف أرضية ملعب ” أوييم “، غدا الأربعاء 25 من شهر يناير الجاري مباراة كرة قدم بين منتخب مالي ومنتخب أوغندا في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة من بطولة أمم أفريقيا التي تقام فعالياتها هذه الأيام في دولة الجابون كان 2017، ويحتاج المنتخب المالي إلى الفوز في هذه المباراة بفارق هدفين على الأقل مع انتظار نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين منتخب الفراعنة ومنتخب غانا البلاك ستارز، والتي تقام في موعد لقاء مالي وأوغندا، وذلك حتى يستطيع قنص مقعد في الدور الثاني للبطولة دور ربع النهائي، أما بالنسبة للمنتخب الأوغندي فهو لا سبيل أمامه للصعود فهو قد ضمن الخروج المبكر من البطولة من الدور الأول على الرغم من العروض المميزة التي قدمها الفريق في مبارياته السابقة في البطولة، ونقدم لكم الآن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وموقف منتخب أوغندا ومنتخب مالي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا وترتيب المجموعة الرابعة.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل مباراة منتخبي مالي والكونغو:

تتضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الجابون كان 2017، منتخبات غانا ومصر ومالي وأوغندا، ويتضدر المنتخب الغاني المجموعة برصيد 6 نقاط جمعهم الفريق بعد تحقيقه الإنتصار في المباراتين السابقتين على منتخب أوغندا ومنتخب مالي وذلك بنفس النتيجة وهي هدف دون رد، ومنتخب مصر في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط حصل عليهم الفريق بعد تعادله في المباراة الأولى أمام منتخب مالي بدون أهداف، ثن الفوز القاتل في آخر دقيقة في مباراته الثانية أمام المنتخب الأوغندي بهدف وحيد أحرزه اللاعب ” عبد الله السعيد “، بينما حجز المنتخب المالي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادله مع الفراعنة في مباراتهم الأولى في البطولة ثم خسارتهم المباراة الثانية أمام المنتخب الغاني بهدف وحيد دون مقابل، ويقبع المنتخب الأوغندي في المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة بدون أي رصيد من النقاط أو الأهداف بعد هزيمتين أمام المنتخب المصري والغاني.

موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة للمباراة:

تقام المباراة غدا الأربعاء 25 يناير الجاري، ويستضيف ملعب ” أوييم ” اللقاء الذي يجمع بين منتخبي مالي وأوغندا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش العالمي، وهو نفس التوقيت الخاص بالعاصمة المغربية الرباط، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة على شبكة بي إن سبورت القطرية المشفرة وخاصة قناة بي إن ماكس إتش دي وأعلنت القناة أن من سوف يقوم بالتعليق على هذه المباراة المعلق الرياضي ” نوفل باشي “، ، التي تملك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء ومجمل لقاءات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، كما يذاع اللقاء على قناة esp1 روسيا.