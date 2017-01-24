الأهلي يتعاقد مع الايفواري سليمان كوليبالي لمدة 3 سنوات ونصف

نجح مسئولو النادي الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب الايفواري سليمان كوليبالي لاعب فريق كليمانورك الاسكتلندي لمدة 3 سنوات ونصف لتدعيم خط الهجوم بالاهلي بعد رحيل اللاعب جون أنطوي لفريق مصر المقاصة على سبيل الإعارة , ويدفع الأهلي مبلغ 800 ألف دولار فقط (أى حوالى 12 مليون جنيه), من أجل الحصول على خدمات الاعب الايفواري , بالإضافة لوجود نسبة 15% للنادي الاسكتلندي عند قيام الأهلي بببيع اللاعب في المستقبل , وحصل الأهلى على توقيع اللاعب صباح اليوم في حضور وكيل أعماله بفندق إقامته بالتجمع الخامس, وتم الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالتعاقد, بحضور عصام سراج مدير إدارة التعاقدات بالأهلى , وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن تفعيل العقد سيتم بمجرد اجتياز اللاعب للكشف الطبي الذي يجرية الآن بإحدى المستشفيات الكبرى .

الأهلي يقيد كوليبالي في القائمة الافريقية:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على قيد اللاعب الايفواري سليمان كوليبالي في القائمة الافريقية التي ستلعب في دوري أبطال افريقيا , جديربالذكر أن الأهلي قد تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب عمرو بركات صانع العاب فريق ليرس البلجيكي والذي وقع لمدة 4 سنوات ونصف بتوصية من المدير الفني حسام البدري , وأيضا تم قيد عمرو بركات في القائمة الافريقية للفريق.