الفراعنة على بعد خطوة من ربع نهائي أمم أفريقيا

يأمل منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على غانا اليوم وبذلك يصبح الفوز الثالث على التوالي على منتخب غانا بعد هزيمته مرتين قبل ذلك واخر مبارة قد حقق المنتخب المصري الفوز على منتخب غانا بنتيجة إيجابية بهدفين مقابل هدف فيحتاج منتخب الفراعنة إلى التعادل فقط لأبعد الأسباب أمام المنتخب الغاني في مباره اليوم وهى اخر مباره بالجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا لكرة القدم , ولكى يلحق المنتخب المصري بالدور الربع النهائي يجب عليه الفوز أو التعادل على المنتخب الغاني برصيد خمس نقاط في حالة التعادل أو سبع نقاط في حالة الفوز على غانا أما المنتخب الغاني فقد حجز تذكرة وصوله إلى الدور الربع النهائي من البطولة بعد الفوز المستحق على منتخب أوغندا ومنتخب مالي وتأهل بهذا الفوزين كأول المجموعة الرابعة حتى لو تعادل أمام المنتخب المصري , ويذكر أن منتخب الساجدين يحتل المركز الثاني برصيد أربعة نقاط بعد الفوز المستحق على أوغندا في مباره يوم السبت التي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء وتعادلها في المباره الافتتاحية بالبطولة مع منتخب مالي تعادل سلبي بدون أهداف .

أهمية مباره غانا بالنسبة للمنتخب المصري وفرصته للتأهل

تعد مباره غانا مع المنتخب المصري مباره مصيرية لكى يضمن المنتخب المصري الحصول على البطاقة الثانية التي تؤهله للدور الربع النهائي في ظل حصول المنتخب المالي على نقطة واحدة فقط ومنتخب أوغندا الذي فقد الأمل في الصعود للدور الربع النهائي بسبب خسارتها مبارتين متتاليتين , ويطمح المنتخب المالي في التأهل على حساب أوغندا وفوز المنتخب المصري على منتخب غانا ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر يحمل رقم قياسي في الفوز بهذه البطولة فقد فاز بهذه البطولة سبعة مرات ويحمل أيضا أكبر عدد من المشاركات بثلاثة وعشرون مشاركة وقد احرز اللقب ثلاثة مرات على التوالي في النسخ التي أقيمت منذ 2006 إلى 2010, ولكن غاب المنتخب المصري عن البطولة في أخر ثلاثة نسخ منها.

مصر وغانا ومواجهة مصيرية

يقع اليوم هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري في مهمة ثقيلة , أمام منتخب غانا في ختام دور المجموعات المؤهل للدور الربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا , وقد واجه منتخب الفراعنة منتخب غانا منذ أشهر بأستاذ برج العرب في مباره قتالية ومصيرية انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف , وهذا الدور والروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون فكل أمالهم هو الفوز على منتخب غانا مرة أخرى , فستلعب مصر وعينها على مباره أوغندا ومالي التي سوف تؤثر على فرص المنتخب المصري في التأهل في حالة الحسارة من غانا وبذلك يعتبر تعادل مالي وأوغندا هو أمل المنتخب الوحيد أو فوز المنتخب المالي بشرط تعادل أو فوز منتخب مصر , وسوف يتسلح هيكتور كوبر في خطته اليوم بالعقل والحكمة في التشكيل والتغيرات حتى لا تحدث أي أمور تعرقل مسيرة المنتخب المصري.

فرص المنتخب المصري في التأهل

يعتبر فوز مصر على غانا في مباره اليوم فوز غالى وثمين للمنتخب المصري وبعده سيتأهل المنتخب المصري ويتصدر المجموعة وسوف يقع أمام وصيف المجموعة الثالثة منتخب المغرب أما في حالة تعادله مع المنتخب الغاني فسوف يواجه منتخب الفراعنة منتخب الكونغو متصدر المجموعة الثالثة .

موعد مباره مصر وغانا

تقام مباره مصر وغانا يوم الأربعاء 25-1-2016 الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتنقل المباره قنوات beIN sports MAX