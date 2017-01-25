المسيرة الكروية للاعب الأهلي الجديد سليمان كوليبالي وابرز لمساته

نجح مسئولو النادي الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب الايفواري سليمان كوليبالي لاعب فريق كليمانورك الاسكتلندي لمدة 3 سنوات ونصف لتدعيم خط الهجوم بالاهلي , وذلك مقابل مبلغ 800 ألف دولار فقط (أى حوالى 12 مليون جنيه), من أجل الحصول على خدمات اللاعب الايفواري , بالإضافة لوجود نسبة 15% للنادي الاسكتلندي عند قيام الأهلي بببيع اللاعب في المستقبل و استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على قيد اللاعب الايفواري سليمان كوليبالي في القائمة الافريقية التي ستلعب في دوري أبطال افريقيا .

مسيرة كوليبالي الكروية :

ولد سليمان كوليبالى في 26 ديسمبر عام 1994 أي أنه يبلغ من العمر 22 عاماً، ثم هاجر اللاعب إلى إيطاليا وعمرة 13عاماً بصحبة والدة، لتجنب الحرب الأهلية فى كوت ديفوار، ويحمل كوليبالي الجنسية الإيطالية والايفوارية , وبدأ كوليبالى الإحتراف في سن الخامسة عشر في فريق شباب سيينا الإيطالى، ولعب مع الفريق 19 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً. الأمر الذي أهله للانضمام الى منتخب كوت ديفوار فى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً بالمكسيك 2011، وسجل خلالها تسعة أهداف، من بينهم 4 أهداف “سوبر هاتريك” أمام الدنمارك، وتُوج بالحذاء الذهبى هدافاً للبطولة، لقبه الجميع بـ”دروجبا الجديد”، وبعد هذا التألق تصارع عليه 3 من أكبر أندية أوربا، وهم مانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد.

ونجح توتنهام فى الحصول على خدمات اللاعب الصغير، حيث تعاقد معه فى 18 يوليو 2011 ، ولكنه كان يلعب فى فريق الشباب تحت 21 عاماً، وسجل معه عدة أهداف ، ولكنه لم يشارك فى أى مباراة مع الفريق الأول , ثم تمت إعارة كوليبالى لجروسيتو الإيطالى، الذى سجل معه هدفين فى 12 مباراة بدوري الدرجة الثانية، ثم تم بيعه من توتنهام إلى فريق بارى، ومن هناك تمت اعارته لفريق بيستويسى، الذى سجل معه 6 أهداف فى 25 مباراة , وتعاقد كوليبالى مع فريق بيتربورو يونايتد الإنجليزى في موسم 2015 – 2016 فى دورى الدرجة الثانية ,حيث خاض معه 32 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى نيوبورت كاونتى، وسجل معه هدفاً واحداً , وانتقل كوليبالى إلى كليمارنوك الأسكتلندى فى يونيو 2016 , الذى ينافس بالدوري الممتاز، وخاض معه 26 مباراة بكل البطولات، سجل خلالهم 11 هدفاً.وعلى الصعيد الدولى لم يشارك كوليبالى مع منتخب كوت ديفوار الأول في أى مباراة سواء رسمية أو ودية، ولكنه لعب فقط مع منتخب الناشئين.