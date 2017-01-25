مدافع ريال مدريد يتلقى عرضا خياليا من أحد الاندية الصينية

نقدم لكم في هذا التقرير أخبار النادي الملكي ريال مدريد قبل مباراته الهامة الليلة امام سيلتا فيجو في إياب دور ال8 في كأس ملك إسبانيا , حيث يخوض النادي الملكي لقاء هام امام سيلتا فيجو في ملعب الأخير في مباراة الإياب في كأس الملك , حيث انتهت المباراة الاولي بفوز سيلتا فيجو بهدفين لهدف في ملعب سينتياجو برنابيو , الامر الذي جعل النقاد والمحللين يوجهون انتقادات حادة للاعبين والمدير الفني للفريق زين الدين زيدان , خصوصا وان الفريق قد خسر في اخر مبارياته بالدوري امام اشبيلية.

بيبي يتلقى عرضا خياليا من أحد الأندية الصينية:

ذكرت إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية, ان النجم البرتغالي بيبي مدافع فريق ريال مدريد والمنتخب البرتغالي قد تلقى عرضا خياليا من أحد أندية الدوري الصيني , من فريق “هيبى فورشن” مقابل 15 مليون يورو سنويًا، وهو ما يعنى ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه من ريال مدريد، حيث يتقاضى 5.5 مليون يورو سنويًا مع الريال , وقالت الوكالة الاسبانية أن اللاعب البرتغالي في طريقه للرحيل إلى فريق هيبى فورشن،يذكر أن هذا الفريق يدربه التشيلى مانويل بيلليجرينى، ويضم مجموعة من النجوم مثل الايفواري جيرفينيو الذي انتقل الى الدوري الصيني العام الماضي من فريق روما الايطالي , وقد ينضم بيبي الى كوكبة النجوم الذين تركوا الدوريات الاوربية الأقوى عالميا وانتقلوا الى الدوري الصيني الذي يغري النجوم بالاموال الطائلة , جدير بالذكر ان بيبي ينتهي عقدة مع الريال الصيف القادم , وبالتالي لديه الحرية في الانتقال لاي فريق في هذا الوقت , وقد عرضت عليه إدارة الريال التجديد ولكنه اشترط التجديد لمده موسمين .

شركة إماراتية تحصل على حقوق بيع منتجات تحمل شعار الريال في الخليج:

حصلت شركة “ماركة” الإماراتية على حقوق تصنيع وتوزيع وبيع مختلف المنتجات التى تحمل شعارالنادي الملكي ، فى دول السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين وعمان، وأكدت الشركة على أن الشعار سيكون خاليًا من الصليب، الذى يظهر في شعار النادي الملكي , وهذا ما أكده ” خالد المهيرى” نائب رئيس مجلس إدارة ” الذي صرح بأن أن ريال مدريد لديه شعارين لمنتجاته فى منطقة الشرق الأوسط، و أن الشركة سوف تستخدم الشعار الذى يخلو من الصليب، مراعاة للاختلافات الدينية، وأكد على أن المبيعات ستكون متاحة بدءًا من شهر مارس المقبل , وهذا ما فعله الراعي الرسمي للريال في 2014 , بنك أبو ظبي ,حيث تم إزالة الصليب من كل المنتجات التي تحتوي على شعار الفريق .