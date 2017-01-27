موعد مباراة السنغال والكاميرون في دور نصف النهائي كان 2017 والقنوات الناقلة للمباراة

تستأنف غدا السبت الموافق 28 من شهر يناير الجاري مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تجري منافساتها في دولة الجابون كان 2017، وتقام أولى مباريات الدور ربع النهائي بين منتخبي الكاميرون والسنغال، حيث تأهل المنتخب السنغالي صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية ليلاقي منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، وتستضيف أرضية ملعب ” كينجستون ” اللقاء الذي يجمع بين منتخبين من أقوى فرق البطولة في مباراة قوية لا تقبل القسمة على إثنين فلابد لها من فائز، ويطمح كل من المنتخبين في حجز مكانه في دور نصف النهائي لبكون له الفرصة في التأهل لنهائي البطولة ومن ثم حصد اللقب الأهم في القارة الأفريقية السمراء، ونقدم لكم الآن موعد المباراة وملعب المباراة والقنوات الناقلة لها.

مشوار منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى كان 2017:

تأهل المنتخب الكاميروني إلى دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تقديمه آداء لا يرقى لطموحات متابعيه في الدور الأول للبطولة في المجموعة الأولى، والتي ضمت أيضا منتخبات بوركينا فاسو و غينيا بيساو و صاحب الأرض والجمهور المنتخب الجابوني، وكانت نتائج منتخب الكاميرون غير مرضية للكثيرين من متابعين الفريق حول العالم، حيث تعادل في أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب بوركينا فاسو المتصد، ثم حصد نقطة واحدة من تحقيق الفوز في ثاني المباريات أمام منتخب غينيا بيساو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، انتهت آخر مباريات المنتخب الكاميروني أمام المنتخب الجابوني صاحب الأرض والجمهور في هذه البطولة بنتيجة التعادل، وتأهل المنتخب الكاميروني كثاني المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط فقط، ويطمح أسود الكاميرون في حجز بطاقة التأهل للدور النصف نهائي للبطولة والفوز على أقوى فرق هذه النسخة من البطولة المقامة في الجابون، وذلك لاستعادة مكانته كواحد من أقوى منتخبات القارة السمراء.

مشوار المنتخب السنغالي في دور المجموعات كان 2017:

وعلى الجانب الآخر المنتخب السنغالي صاحب أقوى ظهور في بطولة كأس أمم أفريقيا هذا العام، وتأهل المنتخب السنغالي كأول للمجموعة الثانية التي ضمن كل من منتخبات تونس والجزائر وويمبابوي بجانب منتخب السنغال، وتعتبر المجموعة الثانية أقوى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2017 في الجابون، وكانت نتائج منتخب السنغال كالآتي، حقق المنتخب السنغالي الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب تونس، ثمكما الفوز في المباراة الثانية أمام المنتخب الزيمبابوى، وتعادل في المباراة الثالثة والأخيرة مع منتخب الجزائر بعد أن كان قد ضمن التأهل لدور ربع النهائي فعليا، وكان رصيد المنتخب السنغالي 7 نقاط، ولكن لا يمكن القياس على هذه النتائج في الأدوار الإقصائية في الكان، فمن الممكن حدوث المفاجآت وخروج منتخبات رغم آداءها المميز في البطولة.

موعد مباراة السنغال والكاميرون في دور نصف النهائي كان 2017 والقنوات الناقلة لها:

تقام المباراة غدا السبت 28 يناير الجاري، ويستضيف ملعب ” كينجستون ” اللقاء الذي يجمع بين المنتخب السنغالي ضد منتخب الكاميرون في الدور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش العالمي، وهو نفس التوقيت الخاص بالعاصمة المغربية الرباط، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتبعا لتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر فإن المباراة تقام في تمام الساعة العاشرة مساءا، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة قناة بي إن ماكس إتش دي 1، التي تملك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء ومجمل لقاءات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017.