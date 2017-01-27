المنتخب المغربي في أزمة قبل مواجهة الفراعنة

وصل المنتخب المغربي إلى بورت جينتل فى معسكر للاستعداد لمواجهة منتخب الفراعنة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية , وقد تناولت الصحف المغربية , أن منتخب الأسود بات في مأزق كبير بعد أن أضاع وقت كثير وبعد عن الأجواء التدريبية لمدة تجاوزت اليومين , وقد تأخرت بعثة المنتخب المغربي عن موعد وصوله إلى بورت جينتل , وقد كان من المقرر له أن يصل في الحادية عش صباحا ولكن تأخر الطيران تسبب في عدم إقلاعهم ألا بعد الساعة الثانية ظهرا , وبعد وصول المنتخب المغربي قد واجهو مشكلة عدم مغادرة منتخب غانا الفندق وما زالت الغرف محجوزة ,مما اضطر المنتخب المغربي إلى الذهاب إلى فندق أخر , وهذا لقى إلغاء التدريب الخاص بالمنتخب والذي كان بسبب سوء استقبال الفريق وسوء التنظيم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة .

محمد صلاح يحذر زملاؤه من مباره غانا

حذر نجم منتخب مصر لكرة القدم أن مباره غانا مع المنتخب مباره مصيرية وصعب أن توقع نتيجة المباره التي سوف تقام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد في الدور ربع النهائي في بطول كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالجابون , وحذر النجم محمد صلاح من خطورة المنتخب المغربي في المباره المقبلة , وسوف تشهد المباره ندية كثيرة بين لاعبي المنتخبين مما يضمن مباره مليئة بالأثارة والمتعة الكروية بين المنتخبين , وذلك يؤكده تاريخ مواجهات المنتخبين في مباريتهم السابقة , وأكد محمد صلاح على أهمية مباره المغربي بكأس الأمم الأفريقية لأنه تعتبر العقبة الوحيدة أمام المنتخب المصري , وقال على لسانه ولسان زملائه بانهم يسعوا لتحقيق الفوز بهذه المباره للوصول إلى النهائيات ومن أجل أسعاد الشعب المصري العظيم , ويذكر أن منتخب الفراعنة سوف يواجه المنتخب المغربي يوم الأحد القادم بدور الـ 8 وسوف تقام المباره على ملعب ” جينتل بالجابون ” .

مصري ضمن تشكيل فرانس فوتبول لأسوأ لاعبي الكان

أعلنت مؤخرا الصحيفة الفرنسية فرانس فوتبول عن التشكيل الأسوأ في بطولة أمم أفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية المقامة في الجابون والتي سوف تستمر إلى يوم 5 -2-, 2017 ,ويذكر أن المنتخب المصري تأهل الي دور الثمانية وحفاظ حارسه عصام الحضري علي شباكه نظيفة بدون أهداف وحصل المنتخب المصري علي 7 نقاط بعد تعادل وهزيمتين وبذلك تأهل كأول مجموعة وتصدر مجموعته , وكان اللاعب المصري الوحيد الذي اختارته صحيفة فرانس فوتبول , هو اللاعب محمد النني لاعب نادى أرسنال الأنجليزي , وبدون إبداء أي أسباب عن اختيار الصحيفة لللاعب وقد حصل علي درجه 5.50 , كتقدير خبراء الرياضة بالصحيفة وهذا أكبر رقم حصل عليه لاعب في التشكيل الأسوأ في البطولة .

التشكيل الأسوء في البطولة

كان اسوء تشكيل فى بطولة الأمم الأفريقية , سيلفان جبوهوو حارس مرمى منتخب كوت ديفوار , سيرجى أورييه مدافع كوت ديفوار , عيسى مندي مدافع منتخب الجزائر , اريك بايلي مدافع فريق كوتديفوار , فواز غلام مدافع منتخب الجزائر . محمد الننى لاعب خط وسط منتخب مصر , ونبيل بن طالب لاعب خط وسط منخب الجزائر , وجان ميشيل , لاعب خط وسط منتخب كوت ديفوار , وكان اسوء خط هجوم بالبطولة , كلنتون موا نجي لاعب المنتخب الكاميرون , بيبر إيمريك لاعب منتخب الجابون , فنسنت أبوبكر لاعب منتخب الكاميرون .