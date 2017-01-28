موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية كان 2017 والقنوات الناقلة للمباراة

تبدأ اليوم السبت الموافق 28 من شهر يناير الجاري مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في دولة الجابون كان 2017، وتقام غدا مباراتين من أربع مباريات في الدور ربع نهائي حيث يلتقي في المباراة الأولى المنتخب الكاميروني مع منتخب السنغال أقوى فرق هذه النسخة من البطولة، وفي المباراة الثانية يلتقي المنتخب التونسي نظيره منتخب بوركينا فاسو، ويبحث كل المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي عن الفوز لحجز تذكرة المرور للدور نصف النهائي للبطولة تمهيدا للوصول لنهائي البطولة حتى يكون لديهم فرصة للظفر باللقب القاري، وتقام المباراة على أرضية ملعب ” دانجوندجي “، الذي يقع في مدينة ليبروفيل في الجابون، وتعد هذه المباراة هي أولى المباريات الإقصائية في كان 2017، ونقدم لكم الآن موعد المباراة الهامة بين منتخب تونس الشقيق ومنتخب بوركينا فاسو في أول مباراة في دور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا كان 2017، وملعب المباراة والقنوات الناقلة للمباراة.

تشكيلة المنتخب التونسي الأساسية في كان 2017:

تأهل المنتخب التونسي للدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في أقوى مجموعات البطولة المجموعة الثانية التي ضمت أيضا منتخبات السنغال والجزائر وزيمبابوي، كان المنتخب التونسي قد خسر أول مباراه له في البطولة أمام منتخب السنغال، ولكن سرعان ما تماسك الفريق وأعاد لنفسه الشخصية التي فقدها الفريف في مباراتهم الأولى، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في باقى مبارياته في المجموعة الثانية، وحقق فوزا على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم الفوز على زيمبابوي في مباراة قوية بنتيجة أربعة أهداف للمنتخب التونسي مقابل هدفين فقط لمنتخب زيمبابوي، وتأهل المنتخب التونسي برصيد ست نقاط في المركز الثاني للبطولة، ويعول المدرب الوطني للمنتخب التونسي ” هنري كاسبارجاك ” على تشكيلة لاعبيه الأساسية لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين، تشكيلة المنتخب التونسي: ” رامي الجريدي و حمدي النقاز و علي معلول و صيام بن يوسف و أيمن عبد النور و الفرجاني ساسي و محمد أمين بن عمر ووهبي الخزري و نعيم السليتي و يوسف المساكني و طه ياسين الخنيسي “.

مشوار منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الأولى كان 2017:

أما على الجانب الآخر فمنتخب بوركينا فاسو تأهل للدور ربع النهائي على رأس مجموعة قوية تضم منظم البطولة صاحب الأرض والجمهور منتخب الجابون بالإضافة إلى منتخب الكاميرون صاحب التاريخ العظيم في هذه البطولة، ومنتخب غينيا بيساو، حيث تعادل منتخب بوركينا فاسو في أول مباراتين له في البطولة أمام منتخب الجابون ومنتخب الكاميرون، ثم حقق فوزا على منتخب غينيا بيساو، وحصد الفريق خمس نقاط استطاع بهما حسم تأهله للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا في الجابون كان 2017، المباراة بين الفريق التونسي ومنتخب بوركينا فاسو ليست سهلة على الإطلاق فهي مواجهة صعبة في الأدوار الإقصائية ولا تحتمل التعادل أ،و الخسارة فكل فريق فيهم يبحث عن الفوز ولا شىء غيره.

موعد مباراة تونس وبورمينا فاسو والقنوات الناقلة للمباراة:

تذاع مباراة تونس وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، بشكل حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة بي إن ماكس إتش دي 1، بتعليق المعلق المتميز ” عصام الشوالي”، وتستضيف أرضية ملعب دانجونجي اللقاء، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش الدولي، وبتوقيت جمهورية مصر العربية تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءا، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا، بينما بالتوقيت الخاص بدول المغرب وتونس والجزائر تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا.