توقيت مباراة تونس وبوركينا فاسو غداً السبت الموافق 28/1/2017 والقنوات الناقلة مجاناً

يخوض نسور قرطاج غداً, مهمة صعبة وقوية في مواجهة منتخب بوركينا فاسو في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الجابون, حيث يسعى كلاً من الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المبارة وذلك لعدم الخروج من البطولة مبكراً ومن أجل التأهل للمباراة القادمة في نصف نهائي البطولة, حيث نجح الفريقان مؤخراً في تخطي دور المجموعات والصعود للدور ربع النهائي, حيث تزاع المباراة غدا السبت الموافق 28/1/2017, في الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت دولة تونس الشقيقة, وسوف يتم بث المباراة على كافة الأقمار الصناعية من خلال القنوات الإفريقية مثل قناة تي في توجو وقناة تلي كونغو وقناة RT1.

تفاصيل تأهل منتخب تونس للدور ربع النهائي

حيث أن نسور قرطاج ليس لهم بديل إلا الفوز على منتخب بوركينا فاسو في هذه المباراة الهامة, حتى يستطيع المنتخب التونسي مواصلة مشواره الإفريقي الناجح حتى الآن, حيث أن الفوز يؤهل المنتخب التونسي مباشرة إلا الدور نصف النهائي لملاقاة المنتخب الفائز من المواجهة العربية الشقيقة بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي في الدور ربع النهائي, حيث تمكن المنتخبي التونسي من التأهل لدور ربع النهائي بعد أن حصل على المركز الثاني خلال منافسات المجموعة الثانية في البطولة الإفريقية فيما حقق منتخب السنغال المركز الأول في نفس المجموعة وذلك برصيد 7 نقاط بواقع الفوز في مبارتين والتعادل في الثالثة, فيما تأهل المنتخب التونسي برصيد 6 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن منتخب السنغال, وذلك عن طريق الفوز في مبارتين والخسارة في الثالثة, حيث كان ذلك أمام المنتخب السنغالي صاحب المركز الأول في هذه المجموعة.

تفاصيل تأهل منتخب بوركينا فاسو للدور ربع النهائي

على الجانب الآخر نجد أن منتخب بوركينا فاسو قام بمفاجأة كبيرة للكثير من المشاهدين, وذلك بالتأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية, برصيد 5 نقاط بواقع التعادل في مبارتين والفوز في الثالثة, حيث تأهل منتخب بوركينا فاسو على حساب منتخب الجابون “صاحب الأرض” والذي جاء في المركز الثالث ومنتخب غينيا بيساو الذي جاء في المركز الرابع والأخير في هذه المجموعة, حيث كانت المفاجأة في تحقيق منتخب بوركينا فاسو المركز الأول في هذه المجموعة على حساب المنتخب الكاميروني الذي جاء في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بواقع الفوز بمبارة والتعادل في الأخرى والهزيمة في الثالثة خلال منافسات المجموعة الأولى.

توقيت مباراة تونس وبوركينا فاسو