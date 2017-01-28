موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا كان 2017 والقنوات الناقلة لها

تستأنف غدا الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في دولة الجابون كان 2017، وذلك بإقامة مباراتين الأولى تجمع بين المنتخب المصري ضد المنتخب المغربي الشقيق، والمباراة الثانية تجمع منتخب غانا البلاك ستارز ضد منتخب جمهورية الكونغو، في أولى مباريات المنتخبات الأربعة في الأدوار الإقصائية في البطولة الأكبر على مستوى القارة السمراء للمنتخبات، ويلعب كل فريق من هذه المنتخبات الأربعة مباراة لا سبيل أمامهم إلا تحقيق الفوز في هذه المباراة لحجز مقعد في الدور نصف نهائي البطولة تمهيدا للوصول إلى الدور النهائي قي البطولة وذلك للحفاظ على حظوظهم في حصد لقب هذه النسخة من الكان، يلتقي منتخب الفراعنة وأسود الأطلس في مباراة قوية من كلا الجانبين، حيث يطمح منتخب مصر في كسر عقدة عدم الفوز على المنتخب المغربي منذ ما يقرب من الثلاثون عاما، كما يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز والمرور إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ليستطيع المنافسة على اللقب القاري الذي غاب عنه الفريق منذ نسخة 2010 في أنجولا التي حصدها المنتخب المصري بعد فوزه في النهائي على المنتخب الغاني بهدف دون رد أحرزه البديل ” محمد ناجي جدو “، ونقدم لكم الآن موعد المباراة وملعب المباراة والقنوات الناقلة للمباراة.

مشوار الفراعنة في الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2017:

المنتخب المصري لم يقدم آداءا مقنعا للعديد من مشجعيه في أولى مبارياته في هذه النسخة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، وذلك بعد تعادله مع منتخب مالي تعادل سلبي بدون أهداف، وتطور آداء الفراعنة في المباراة الثانية أمام منتخب أوغندا واستطاع تحقيق الفوز بهدف وحيد أحرزه نجمه ” عبد الله السعيد ” في آخر دقيقة في المباراة، ثم حقق المنتخب المصري الفوز في آخر مبارياته في المجموعة الرابعة أمام المنتخب الغاني بنتيجة هدف دون رد أحرزه النجم المصري المحترف في صفوف روما الإيطالي ” محمد صلاح “، في مباراة أجاد فيها كل لاعبي المنتخب المصري وقدموا آداءا مميزا أهلهم للصعود للدور ربع النهائي من الكان كأول للمجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، وينتظر على مشجعى الفراعنة من كتيبة اللاعبين والمدير الفني الأرجنتيني للمنتخب المصري ” هيكتوى كوبر “، تقديم مباراة تليق بتاريخ الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يذكر أن المنتخب المصري هو المنتخب الوحيد الذي لم يتلقى مرماه أي هدف في الدور الأول من البطولة، وذلك بفضل تألق خط دفاع المنتخب والحارس الأسطوري لمنتخب مصر ” عصام الحضري “.

وعلى الجانب الآخر فالمنتخب المغربي تأهل للدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وكانت نتائج المنتخب المغربي غير مرضية بعدما تلقى هزيمة في أول مباراة له في البطولة أمام منتخب جمهورية الكونغو لكنه سرعان ما عدل من موقفه وحقق الفور على منتخب توجو في المباراة الثانية بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين فقط، ثم حقق نتيجة إيجابية أمام منتخب كوت ديفوار وفاز على حامل اللقب في مباراة قوية من الجانبين، وتسبب أسود الأطلس في خروج منتخب ساحل العاج من الدور الأول للبطولة، ويدخل منتخب المغرب اللقاء طمعا في الفوز على منتخب مصر وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم الإستمرار في المنافسة على لقب البطولة والحفاظ على فرصهم في الفوز بلقبها، ويأمل مشجعي الفريق المغربي أن يمر أبناء ” هيرفي رينار “، إلى دور نصف النهائي عبر بوابة الفراعنة.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب المغرب والقنوات الناقلة لها:

تقام غدا الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري، مباراة ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في دولة الجابون كان 2017، وتستضيف أرضية ملعب ” بورت جنتي ” اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الفراعنة وأسود الأطلس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش العالمي، وهو نفس التوقيت الخاص بالعاصمة المغربية الرباط، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة بي إن ماكس إتش دي 1، وقناة بي إن ماكس إتش دي 2، وقناة بي إن ماكس إتش دي 3، ، التي تملك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء ومجمل لقاءات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017.