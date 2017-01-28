جدول مواعيد مباريات ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2017 بدولة الجابون

تستمر فاعليات منافسات مباريات بطولة أمم أفريقيا 2017 بدولة الجابون ، حيث تزداد اللقاءات الإفريقية حماسًا بعد خروج بعض المنتخبات من الجولة الأاولي وتصفية المجموعات المشاركة بالبطولة ليتم تأهل الفرق الفائزة باللقاءات الماضية إلى دور ربع النهائي من بطولة فاعليات مسابقة أمم أفريقيا 2017 بالجابون ، وفى هذا الصدد تستعد باقى المنتخبات الإفريقية إلى اللقاءات القادمة والجميع عينهم على اللقب وكأس البطولة وعودة الأمجاد للفرق الإفريقية من خلال هذا الموسم الكروي الذى يتميز بالحماس والقوة فى أن واحد ، وفى هذا الصدد تم الإعلان عن موعد مباريات مباريات الدور الثمانية لجميع الفرق الأفريقية والمنتخبات المشاركة فى اطار فاعليات الجولة الأولى من البطولة ، حيث تقرر أن يشارك المنتخب التونسي فيها أمام غريمه القوي منتخب بوركينا فاسو ، بينما أعلن أن منتخب السنغال سوف يواجه لقائه المرتقب أمام منتخب الكاميرون ، وقد ورد فيما يخص فاعليات الجولة الثانية سوف يتقابل منتخب غانا فى هذه الجولة أمام منتخب الكونغو ، بينما فريقنا الوطنى المنتخب المصرى تقرر أن يواجه منتخب المغربي فى فاعليات الجولة القادمة من بطولة أمم افريقيا 2017.

تحدد موعد مباراة منتخب تونس أمام منتخب بوركينا فاسو بدور الربع النهائى يوم السبت الموافق 28 من شهر يناير الجارى 2017 ، حيث تقرر أن يتقابل الفريقين فى تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت دولة تونس ، وفى تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وفى تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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تحدد موعد مباراة منتخب السنغال أمام منتخب الكاميرون، بدور الربع النهائى يوم السبت الموافق 28 من شهر يناير الجارى لعام 2017 ، فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية ، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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تحدد موعد مباراة منتخب غانا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بدور الربع النهائى يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجارى 2017 ، فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس والساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية ، والساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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تحدد موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب المغرب ، بدور الربع النهائى الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجارى 2017 فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية ، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.