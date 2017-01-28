واين روني يقترب من الانتقال للدوري الصيني مقابل مليون استرليني اسبوعياً

يقترب اللاعب الانجليزي “واين رونى” قائد نادى مانشستر يونايتد وقائد منتخب إنجلترا من الانتقال إلى الدورى الصينى بعدما زادت القيمة المالية المقدمة له من أحد الأندية الصينية إلى مليون جنيه إسترلينى في الأسبوع , خصوصا بعد موافقة المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو على انتقال واين رونى إلى الدورى الصينى بعد تلقية هذا العرض المغري , مصرحا بانه لن يقف فى طريق اللاعب فى الانتقال و إنهاء مسيرته الكروية فى الدورى الصينى, وأن هذا مستقبله ومصيره يحدده كيف يشاء , مشيراً إلى أن العرض المقدم للاعب ضخماً جدا وسيجلعة الاعلى أجرا في العالم. أضاف مورينيو بأن رونى لديه القدرة على اعطاء المزيد لمانشيستر يونايتد ، مُشيداً بطريقة تعاملة الجيدة والمحترمه مع أعضاء الجهاز الفنى واللاعبين ومعه بشكل خاص. وكان واين رونى قد تلقى عدة عروض من الدورى الصينى كان آخرهم عرضا سيحصل خلاله على راتب اسبوعي مليون إسترلينى، وذكرت صحيفة “ذا صن” , أن أكثر من نادى أبدى استعداده دفع مليون جنيه إسترلينى أسبوعيًا لروني أي أنه سيحصل على 60 مليون إسترلينىي في الموسم الواحد وبالتالي سيصبح الاغلى فى العالم.

حصول روني على لقب الهداف يعجل برحيله:

وذكرت الصحيفة ، أن مصادر مقربة من واين روني ، توقعت اقترابه من الانتقال للدورى الصينى، بعد أن تم زيادة راتبه الأسبوعى فى العرض الاخير من 500 ألف إلى مليون جنيه إسترلينى , ومن المتوقع أن ينضم روني للدورى الصينى في الصيف المقبل، ليكمل باقي مشواره الكروي في جمع أكبر عدد من الأموال , وخصوصا أن البرتغالى جوزيه مورينيو أصبح لا يعتمد عليه كثيرا في مباريات الفريق , ومما يقوي فرص انتقال روني الى الدوري الصيني حصوله على لقب الهداف التاريخى للشياطين الحمر بعدما حطم لقب بوبي تشارلتون وتخطى رقمه في الأهداف الامر الذي يعد إنجازا من الصعب تحطيمه حيث أصبح الهداف التاريخى لمانشستر يونايتد بعد إحرازة الهدف رقم 250 فى تاريخه مع الفريق في مباراة ستوك سيتى ، التى أقيمت يوم السبت الماضي، وانتهت بالتعادل 1/1 ,حيث عاد لهز الشباك ضد ستوك سيتى ليصبح الهداف التاريخى لمانشستر يونايتد برصيد 250 هدفًا.