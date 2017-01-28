موعد مباراة جمهورية الكونغو ومنتخب غانا في ربع نهائي كان 2017 والقنوات الناقلة لها

تستضيف أرضية ملعب ” أوييم “، غدا الأحد الموافق 29 من شهر بناير الجاري، مباراة كرة قدم هامة تجمع بين منتخب غانا ضد منتخب جمهورية الكونغو في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام فعالياتها في جولة الجابون كان 2017، ويسعى فريق غانا بعد تأهله لهذا الدور في المركز الثاني من المجموعة الرابعة، أن يحقق نتيجة إيجابية ويفوز على منتخب الكونغو القوى صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة، وبينما يسعى منتهب جمهورية الكونغو للتأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب منتخب غانا البلاك ستارز، ويدخل كل فريق المباراة ولا سبيل أمامه إلا تحقيق الفوز للوصول إلى الدور نصف النهائي حتى يكون لديه فرصة لبلوغ الدور النهائي في البطولة وبلوغ المجد بحصد لقب البطولة الأهم في القارة السمراء على مستوى المنتخبات، ونقدم لكم الآن كل تفاصيل المباراة المجموعات التي صعد منها المنتخبين وموعد مباراة ربع النهائي التي تجمع بين منتخب غانا ضد منتخب جمهورية الكونغو، والقنوات الناقلة للمباراة.

نتائج منتخب غانا في المجموعة الرابعة كان 2017:

تأهل المنتخب الغاني للدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا في الجابون كان 2017 في المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي كانت تضم منتخبات مصر ومالي وأوغندا، وقدم المنتخب الغاني مباريات قوية في الدور الأول واستطاع تحقيق الفوز على المنتخب الأوغندي في أولى مبارياته في المجموعة بنتيجة هدف دون رد، ثم حقق الفوز على المنتخب الأوغندي بنفس النتيجة قبل أن يتلقى أولى هزائمه في البطولة أمام المنتخب المصري في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، وذلك بنتيجة هدف وحيد دون رد، وحصد المنتخب الغاني 6 نقاط تأهل بهما إلى الدور الثاني للبطولة في المركز الثاني من المجموعة، ويدخل المنتخب الغاني وهو له الأفضلية التاريخية في لقاءات الفريقين، كما أن البلاك ستارز دائما وأبدا من أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة الأبرز في القارة السمراء.

مشوار منتخب جمهورية الكونغو في المجموعة الثالثة كان 2017:

وفي الجانب الآخر منتخب جمهورية الكونغو يعد أقوى منتخبات المجموعة الثالثة والتي كانت تضم منتخبات توجو والمغرب وكوت ديفوار، واستطاع منتخب جمهورية الكونغو التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الجابون كان 2017، في المركز الأول في المجموعة، وقدم منتخب جمهورية الكونغو آداءا قويا يعد مفاجأة للمنتخبات معه في المجموعة الثالثة، وحقق منتخب جمهورية الكونغو فوزا ثمينا في أولى مبارياته في المجموعة على منتخب المغرب، ثم تعادل في المباراة الثانية مع حامل اللقب منتخب ساحل العاج، وتحقيق الفوز في آخر مبارياته في دوري المجموعات على منتخب توجو، وبهذا تأهل منتخب الكونغو للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، برصيد سبع نقاط في المركز الأول المجموعة الثالثة، ويطمح منتخب جمهورية الكونغو في استمرار نتائجه الجيدة وتحقيق الفوز أمام منتخب غانا لحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراة الكونغو وغانا والقنوات الناقلة لها:

تستضيف أرضية ملعب أوييم المباراة الهامة في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، وتذاع المباراة بشكل حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة بي إن ماكس إتش دي 1، ويقوم بالتعليق على مباراة جمهورية الكونغو وغانا المعلق المتميز ” رؤوف خليف “، وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وبتوقيت دولة تونس ودولة الجزائر تذاغ المباراة في تمام الساعة الخامسا مساءا، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بالتوقيت الخاص بالإمارات، والساعة الرابعة مساءا بتوقيت جرينتش الدولى.