شاهد: ” ميسي ” يوجه رسالة للمصريين قبل زيارته القادمة للقاهرة

وجه لاعب كرة القدم الشهير ” ليونيل ميسي ” ، رسالة حب مليئة بالشغف والإثارة إلى الشعب المصري قبل زيارته القادمة إلى جمهورية مصر العربية ، حيث أستطاع الإعلامي المصري ، “عمرو أديب” ، ترتيب لقاء خاص مع لاعب الكورة والنجم الاشهر على مستوي العالم ليونيل ميسي ، قبل أن يأتى إلى مصر من جديد ، ثم تم إذاعته على شاشة قناة ” اون تي في” الفضائية ، حيث أكد اللاعب ميسي فى لقائه على أنه سعيد من اجل عودته لزيارة مصر من جديد ،

تصريحات اللاعب ميسي مع الإعلامي عمرو أديب:

جاءت تصريحات نجم كرة القدم الاشهر على مستوي العالم ومحبوب عشاق كرة القدم فى كل مكان ، اللاعب المتميز وأسطورة كرة القدم وقدوة الشباب “ليونيل ميسي” ، فى اللقاء الغعلامي الذى قد استضافه فيه الغعلامي المصري المميز “عمرو أديب ” ، على شاشة قناة اون تي معبرة عن سعادته حول زيارته القادمة للقاهرة ، حيث صرح قائلاً: ” أريد أن اعبر عن سعادتي الشديدة لأن أكون هناك في غضون عدة أيام، وبالنسبة لي القيام بالأنشطة التي أقوم بها مع المؤسسات يعتبر أمرا رائعا يسعدني ويجعلني أتطلع أن أكون هناك وأن أقوم بزيارة الأماكن في بلدكم حيث قمت بزيارتها من قبل في مناسبة أخرى “.

رد ميسي على مقارنة اللاعبين به:

وقد صرح اللاعب ميسي عند سؤاله عن رأيه فى مقارنة بعض اللاعبين به واطلاق أسمه عليهم من أجل تميزهم الكروى وتميز أدائهم فى عالم كرة القدم ، برفض الفكة بحيث أن كل شخص له نظامه وطريقته فى الاداء الخاصة به والتى تميزه عن قرنائه ، بالإضافة إلى سعيه الدائم على تطوير نفسه بشكل مستمر ، كما أنه يعمل دائمًا على استفادة أفراد فريقه ويساهم فى الأمور المفيدة فقط والتى تكون فى صالح فريقه ، كما يعمل بكل جهد من أجل تحقيق اهدافه التى يكون قد سبق التخطيط لها من بداية العام ، حيث قال ليونيل ميسي: ” لا أعتقد أن كل شخص له طبيعته، وأنا شخصيا كما قلت سابقا أسعى أن أتطور يوما بعد يوم وأن أكون أفضل واساهم في جميع الأمور المفيدة لصالح الفريق وكذلك أسعى لتحقيق الهدف الذي حققناه منذ بداية العام “.

شاهد فيديو ميسي وعمرو أديب: