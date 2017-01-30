جدل كبير حول تعرض الأهلى للنصب في صفقة كوليبالي ومحمود طاهر يفتح تحقيق شامل فى الصفقة

انتشرت في اليومن الماضيين أخبار حول صفقة المهاجم الايفواري سليمان كوليبالي, هذا الخبر أثار ضجة كبيرة داخل أسوار النادي الأهلي , بعد تردد أنباء عن تعرض الأهلى للخديعة فى هذه الصفقة بعدما تم انهائها مقابل 850 ألف دولار أي حوالي 20 مليون جنيه بعد مفاوضات طويلة مع إدارة نادي كليمارنوك الاسكتلندي والتى كانت تطالب بمليون جنيه إسترلينى لانهاء الصفقة ، بينما يتبقى في عقد اللاعب مع ناديه الحالي6 أشهرفقط بمعنى أن النادي الأهلي اذا انتظر ال6 أشهر كان سيحصل على اللاعب بدون مقابل في صفقة انتقال حر, وهذا ما نشرته بعض الصحف الأسكتلندية وسلطت الضوء على هذه الصفقة , ومن بعض هذه الصحف صحيفة “ديلى ريكورد” الأسكتلندية والتي ذكرت أن مسئولي نادى كيلمارنوك تعمدوا الكذب على إدارة النادى الأهلى بخصوص انتهاء عقدة مع النادي الاسكتلندي من أجل الحصول على مبلغ مالى كبير, وقالت الصحيفة ، بأن إدارة النادى الاسكتلندي قد استخدمت بيانات غير صحيصة لتوضح بأن عقد اللاعب الايفواري ستنتهي في عام 2019، وذلك من خلال المفاوضات التى أجريت مع النادى المصرى، من أجل الحصول على مبلغ كبير من الصفقة، ولكن فى الحقيقة أن عقد اللاعب سينتهى خلال الصيف المقبل أي بعد 6 أشهر من الآن، الامر الي كان يتيح للأهلي التعاقد مع اللاعب بدون مقابل بعد 6 أشهر، أو دفع مبلغ صغير بدلا من هذا المبلغ الضخم وذكرت الصحفية أن مقترح هذه الخدعة هو كلارك مدرب فريق كليمارنوك، من أجل إنعاش خزينه النادي، ليضمن الحصول على راتبه من خلال هذه الصفقة ويضمن بقاءه في تدريب النادي .

محمود طاهر يفتح تحقيق فى صفقة كوليبالي

الأمر الذي دفع رئيس النادي الأهلي المهندس محمود طاهر الى فتح تحقيق مع مدير إدارة التعاقد والتسويق بالنادي “عصام سراج”, مما دفع عصام سراج بالرد على هذه التساؤلات ,حيث أكد على أن عقد اللاعب ينتهي في 2019، ولا صحة بأن العقد سينتهي بعد 6 أشهر ,واستشهد بصور من أحد المواقع الخاصة بانتقالات اللاعبين والتي تم التقاطها أثناء المفاوضات والتي تشير الى أن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2019 ,وأكمل سراج تصريحاته بأن إدارة النادي تسعى لتدعيم الفريق بأفضل اللاعبين وبأقل تكلفة , مشيرا الى أن هذه الشائعات لن تقلل من عزيمتهم .