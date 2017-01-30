المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية كان 2017 ومواعيد مباريات نصف النهائي

اكتملت منذ ساعات قليلة عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام فعالياتها في دولة الجابون في غرب القارة السمراء، وذلك بانتهاء المباراة التي جمعت منتخب مصر ومنتخب المغرب بفوز المنتخب المصري بهدف قاتل في قبل نهاية وقت المباراة بدقائق قليلة، وبهذا الفوز صارت المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي في البطولة معروفة للجميع، ووصل إلى دور الأربعة في بطولة كأس أمم أفريقيا أربع منتخبات وهم منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو وغانا وأخيرا منتخب مصر، ويلعب في نصف النهائى مباراتين فقط وتجمع المباراة الأولى منتخب غانا ضد المنتخب الكاميروني، بينما يتقابل المنتخب المصري مع منتخب بوركينا فاسو في المباراة الثانية، ونقدم لكم في التقرير التالي موعد مباريات الدور نصف النهائي واستعدادات كل منتخب من المنتخبات الأربعة في البطولة.

مباراة الكاميرون وغانا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا كان 2017:

يلتقي منتخب غانا والمنتخب الكاميروني في مباراة هامة وقوية يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويقام هذا اللقاء على أرضية ملعب كينجستون، ويطمح كل من طرفي المباراة في تحقيق الفوز للوصول إلى نهائي البطولة الأكبر والأهم في القارة السمراء على مستوى المنتخبات، ووصل المنتخب الغاني إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منتخب جمهورية الكونغو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، أحرزهما الأخوان أندريه أيوا وجوردان أيوا، ومنحوا فريقهم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي في البطولة، وعلى الجانب الآخر فإن المنتخب الكاميروني قد وصل إلى الدور نصف النهائي بعدما أطاح بالمنتخب السنغالي في مباراة ربع نهائي البطولة، وفاز عليه بنتيجة خمس أهداف مقابل أربعة أهداف أحرزها منتخب السنغال، وانتهت المباراة بهذه النتيجة بعد وصولها إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء حيث انتهى وقت المباراة الأصلى والإضافى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل.

مباراة مصر وبوركينا فاسو في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا كان 2017:

يلتقي المنتخب المصري في المباراة الثانية من نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا كان 2017، مع منتخب بوركينا فاسو الحصان الأسود في هذه النسخة من البطولة الأفريقية، حيث أنه تأهل للدور نصف النهائي على حساب منتخب تونس بنتيجة هدفين نظيفين دون مقابل، بينما تأهل المنتخب المصري على حساب المنتخب المغربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ ساعات على ملعب بورجنتي، بنتيجة هدف دون رد أحرزه اللاعب ” محمود عبد المنعم كهربا “، ويلتقى المنتخب المصري مع منتخب بوركينا فاسو مساء الأربعاء المقبل على أرضية ملعب دانجوندجى في العاصمة الجابونية مدينة ليبرفيل، وسوف يغادر المنتخب المصري ملعب بورجنتي التي لعب عليه كل مبارياته في البطولة حتى الآن، في الساعات الأولى من الصباح متوجها إلى مدينة ليبرفيل التي سيقام عليها اللقاء القادم في نصف النهائي أمام منتخب بوركينا فاسو، حيث لا يوجد مع الفراعنة إلا 48 ساعة للإستعداد جيدا لمباراة نصف النهائي.