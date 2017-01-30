شاهد: عصام الحضري يحاول تحطيم الرقم القياسي العالمي لحارس كولومبيا

يعد اللاعب المصري ونجم حراسة المرمي ” عصام الحضري ” ، ونجم نادي الأهلي والحارس الأول لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أحد أهم أساطير الكرة المصرية فى العصر الحالى ، حيث يعد اللاعب الأربعينى المتميز الذى صادف يوم مولده فاعليات بطولة أمم أفريقيا 2017 والتى تستضيفها دولة الجابون حالة استثنائية فى تاريخ الكرة المصرية ، بل وفى تاريخ كرة القدم الإفريقية ، حيث أشتهر عصام الحضري بقوته ووزنه وخبرته فى حراسة المرمي ودفعه حبه وعشقة للكرة أن يستمر حتى الآن فى حراسة المرمي بعد تخطيه الأربعين عامًا ، حيث وردت بعض التصريحات من مقربين له أن سوف يعطي لكرة القدم ويستمر واقفًا بثبات فى حراسة مرمي ناديه حتى يسلم حراسة المرمي إلى نجله “يس” ، وطبقًا للتقارير الرياضية والعالمية ، اذا سنح الظروف واستطاع حارس المرمي عصام الحضري مع رفقائه من المنتخب الوطنى المصري ” منتخب مصر ” أن يفوزوا بالبطولة ويتأهلوا لبطولة كأس العالم 2018 والتى تقرر أن تستضيفها دولة روسيا فى هذا الموسم ، سوف يكون عصام الحضري نجح ايضًا فى تحطيم الرقم القياسي العالمي ، حيث يتم تسجيل اسمه فى التاريخ الكروي العالمي كأكبر لاعب كرة قدم على مستوي العالم سنًا استطاع المشاركة بهذه القوة والجسارة فى هذا العمر في تاريخ بطولة كأس العالم.

تعرف على الحارس الكولمبي:

فى تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم ، تم تسجيل حارس المرمي الكولومبي الاصل “فريد موندراجون” ، بصفته أكبر لاعب كرة قدم سنًا استطاع أن يشارك فى بطولة كأس العالم ، حيث شارك رفقائه فى تمثيل منتخب بلاده عام 2014 فى نسخة بطولة كأس العالم الماضية ، فى البطولة التى استضافته دولة البرازيل فى ذلك الوقت ، وجدير بالذكر أن اللاعب الشهير الكولمبي الاصل “موندراجون” ، يبلغ من العمر حوالى 43 عامًا ، وذلك تحديدًا كان أثناء مشاركته فى فاعليات بطولة كأس العالم فى نسخة عام 2014 ، بالإضافة إلى أن اللاعب الكولمبيى قد شارك أيضًا فى كلاً من نسخة 1994 ونسخة 1998، وعلى هذا الصد يعد أكبر لاعب سجلته الفيفا قد استطاع المشاركة فى بطولة كأس العالم والذى يعمل الحضري حاليًا على تكسير هذا الرقم القياسي وأن يحل محله.