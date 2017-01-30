موعد مباراة مصر بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا كان 2017 والقنوات الناقلة للمباراة

انتهت بالأمس الأحد الموافق 29 من شهر يناير الماضي، جميع مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون كان 2017، وأصبحت المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي البطولة معروفة بعد سماع صافرة الحكم في المباراة التي جمعت المنتخب المصري بالمنتخب المغربي والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد دون رد للمنتخب المصري أحرزه نجم الفريق ” محمود عبد المنعم كهربا “، في الوقت القاتل من المباراة وبهذا فقد حجز كهربا للفراعنة تذكرة المرور إلى الدور نصف النهائي لمقابلة منتخب بوركينا فاسو الذي صعد على حساب منتخب تونس الشقيق، والآن نقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة واستعدادات المنتخبين قبل مباران نصف النهائي والملعب الذي سوف تقام عليه مباراة مصر وبوركينا فاسو.

مشوار الفراعنة في كان 2017 مباراة نصف النهائي مصر وبوركينا فاسو:

الطرف الأول لمباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم هو منتخب الفراعنة الذي قدم آداءا غير مقنعا في أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب مالي الذي فرض عليه خروج المباراة بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، ثم ارتفع الآداء لمنتخب الفراعنة بفضل التغييرات التي أجراها المدير الفني للفريق الأرجنتيني ” هيكتور كوبر “، على تشكيلة المباراة وطريقة اللعب، فانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد للمنتخب المصري أحرزه نجم الفريق ” عبد الله السعيد “، وفي المباراة الثالثة والأخيرة من دوري الدور الأول للبطولة قدم المنتخب المصري آداءا متميزا للغاية أهله للفوز على منتخب غانا البلاك ستارز بنتيجة هدف وحيد دون رد أحرزه نجم الفريق ” محمد صلاح “، وبهذه النتائج صعد المنتخب المصري إلى ربع نهائي البطولة محتلا المركز الأول في المجموعة الرابعة، ليتقابل في مباراة قوية أمام منتخب المغرب الشقيق، والتي انتهت بهدف دون رد أحرزه نجم منتخب مصر البديل ” محمود عبد المنعم كهربا “، والآن تأهل المنتخب المصري لنصف نهائي كان 2017 ليتقابل في مباراة قوية جدا مع الحصان الأسود في البطولة منتخب بوركينا فاسو.

مشوار منتخب بوركينا فاسو في كان 2017 مباراة نصف النهائي مصر وبوركينا فاسو:

وعلى الجانب الآخر منتخب بوركينا فاسو الذي قدم آداءا استثنائيا في جميع مبارياته في البطولة حتى وصوله للدور نصف النهائي لمواجهة الفراعنة، فقد بدأ منتخب بوركينا فاسو مبارياته في البطولة بتعادل مثير أمام منتخب الكاميرون بهدف لمثله، ثم تعادل المنتخب البوركيني مع صاحب الأرض والجمهور منتخب الجابون مستضيف البطولة بهدف لمثله في مباراة مثيرة بين الفريقين، وفي آخر مباراة في الدور الأول تمكن منتخب بوركينا فاسو من تحقيق الفوز على منتخب غينيا بيساو بنتيجه هدفين دون رد، ليصعد إلى الدور ربع النهائي ليقابل منتخب تونس الذي رغم تقديمه آداءا متميزا في المباراة إلا أنه تعرض لهزيمة ثقيلة بهدفين دون رد وودع البطولة وتأهل بوركينا فاسو للدور نصف النهائي لمواجهة منتخب مصر المرشح الأبرز لحصد اللقب.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في نصف نهائي كان 2017:

يتواجه منتخب مصر مع منتخب بوركينا فاسو في مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء بتاريخ الأول من شهر فبراير المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس إتش دي 2 بتعليق المعلق المصري ” على محمد على “، ويستضيف ملعب الصداقة دانجوندجي في مدينة ليبرفيل المباراة.