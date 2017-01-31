وزير الرياضة: تذاكر طيران مخفضة للجماهير في حالة وصول المنتخب للنهائي

قال المهندس خالد عبدالزيز وزير الشباب والرياضة, أنه سيتم التنسيق بين اتحاد الكرة ووزارة السياحة في حالة فوز المنتخب المصري في المباراة القادمة والصعود للماراة النهائية في بطولة كأس الأمم الافريقية , وذلك لتخفيض قيمة تذاكر الطيران للجماهير من أجل سفر للجماهير الى الجابون لمساندة المنتخب المصرى ,وأضاف الوزير بأن الرحلات ربما تكون مجانا ,وقال وزير الشباب والرياضة فى مداخلة هاتفية مع أحد القنوات الفضائية أنه من الممكن أن يكون هناك تمثيل حكومى فى المباراة النهائية , بالإضافة للتنسيق بين وزير السياحة واتحاد الكرة لتسيير بعض الرحلات للجابون في حالة وصول المنتخب المصري للمباراة النهائية , ووجه عبد العزيز التهنئة للشعب المصري واللاعبين الذين بذلوا مجهودا كبير, وأن التوفيق كان حليف المنتخب فى وقت قاتل , وأن الحديث عن وجود 15 ألف مشجع مغربي في المباراة الماضية أمر مبالغ فيه , وأعرب عن أمله في عودة المنتخب بالكأس.

من جانبه قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى , أنه تم الاتفاق على تخفيض الأسعار بدرجة كبيرة لسفر الجماهير المصرية لمساندة المنتخب المصري بالجابون في حالة بلوغة المباراة النهائية ,مشيرا الى التنسيق القائم بين شركة مصر للطيران وشركة الكرنك للسياحة بالاضافة لشركات أخرى لتنظيم رحلات لمباراة النهائى بأسعار تنافسية لسفر أكبر عدد من المشجعين ,وأضاف فتحى في مداخلة هاتفية مع أحد القنوات الفضائية , أنه سيتم عمل تأشيرات مجمعة للمشجعين بعد بحث هذا الموضوع مع قبل السفارة المصرية بالجابون ,وخصوصا ان فترة الإقامة ستكون صغيرة.

ماليك إيفونا في معسكر المنتخب:

على صعيد آخر قام اللاعب الجابونى ماليك ايفونا لاعب الاهلى السابق بزيارة لمعسكر المنتخب المصري بعد انتقال المنتخب المصري للعاصمة ليبرافيل من أجل مواجهة منتخب بوركينا فاسو في المباراة نصف النهائية , وقد رحب لاعبوا المنتخب المصري باللاعب الجابوني وخاصة لاعبي الأهلي , حيث قام سعد سمير بمداعبة زميله السابق بالنادى الأهلى, وتواجد ايفونا داخل معسكر منتخب مصر من أجل مقابلة زملائة السابقين وتوجيه التحية لافراد المنتخب وتشجيعهم قبل المباراة الهامة امام بوركينا في نصف النهائي , جدير بالذكرأن بعثة المنتخب المصري وصلت الى العاصمة ليبرافيل ظهر الثلاثاء إستعداداً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي, جدير بالذكر ان المنتخب المصري قد صعد للدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب المغرب في المباراة التي أقيمت يوم الاحد في مدينه بورت جنتيل , في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري 1/0 بهدف للاعب محمود كهربا , ليصعد للدور نصف النهائي لمواجهة منتخب بوركينا فاسو الذي تغلب على منتخب تونس 2/0 .