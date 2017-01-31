لعنة الإصابات تضرب الفراعنة قبل مواجهة بوركينا فاسو وإصابة مروان محسن بالرباط الصليبي

أزمة جديدة تضرب معسكر منتخب مصر الأول المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم كان 2017، وذلك بعدما تأكدت إصابة مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ” مروان محسن “، بقطع في الرباط الرباط الصليبي للركبة، أثناء مباراة المنتخب الأخيرة أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2017، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة هدف وحيد دون رد أحرزه اللاعب ” محمود عبد المنعم كهربا “، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق فقط، وهي النتيجة التي ضمنت لأبناء المدرب الأرجنتيني ” هيكتور كوبر “، عبور بوابة الدور ربع النهائي عبر بوابة أسود الأطلس، ومن ثم التأهل للدور نصف النهائي لمواجهة منتخب بوركينا فاسو الحصان الأسود لهذه البطولة.

إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي للركبة:

تم تشخيص الإصابة التي تعرض لها مهاجم منتخب مصر اللاعب مروان محسن على أنها إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وهي إصابة قد أنهت مشوار اللاعب في الجابون، حيث أنه سيغيب عن باقى مباريات منتخب مصر في هذه البطولة، كما أنه سيغيب عن الملاعب فترة طويلة قد تصل إلى حوالى ستة أشهر كاملة، وقد بدأ النادي الأهلى فعليا في الإجراءات اللازمة لسفر اللاعب إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب حتى يبدأ مرحلة التأهيل ليعود للملاعب في أسرع وقت ممكن، وفي نفس السياق فقد أعلن لاعبي المنتخب عن دعمهم للاعب مروان محسن وتمنوا له سرعة عودته للملاعب للمشاركة مع النادي الأهلي ثم العودة لقائمة المنتخب المصري في مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

لعنة الإصابات تضرب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية:

ليست هذه الإصابة الأولى التي يتعرض لها لاعب في منتخب مصر خلال هذا التجمع في الجابون حيث سبقه حارس مرمي الفريق وحارس مرمى النادي الأهلى ” شريف إكرامي ” الذي أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن إصابته قبل بداية مشوار الفراعنة في البطولة، وحارس مرمى نادي الزمالك ” أحمد الشناوي ” الذي أصيب في أول مباراة للمنتخب المصري في الدور الأول للبطولة أمام منتخب مالي وأعلن حينها الجهاز الطبي لمنتخب مصر أن إصابة اللاعب قد أنهت مشواره في البطولة ومن ثم عاد اللاعب إلى نادي الزمالك في القاهرة لبدء فترة التأهيل تمهيدا لعودته للملاعب بسرعة، وبعد إصابة حارسي مرمى منتخب مصر وضعت الجهاز الفني للمنتخب في موقف صعب حيث لم يتبق سوى حارس مرمى واحد في المنتخب وهو عصام الحضري، وبعد المباراة الثانية للمنتخب المصري في البطولة أمام المنتخب الأوغندي أعلن الجهاز الطبي للمنتخب عن إصابة ظهير أيسر المنتخب اللاعب ” محمد عبد الشافى “، وغاب اللاعب بالفعل عن مباراة غانا ومباراة المغرب في ربع النهائي، وتزايدت الشكوك والإشاعات التي تركد غياب اللاعب حتى نهاية البطولة بسبب الإصابة، ثم أعلن الجهاز الطبي للمنتخب عقب مباراة غانا عن إصابة نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي ” محمد النني “، وكالعادة ترددت الأقاويل عن احتمالية عودة اللاعب إلى إنجلترا لبدء فترة التأهيل مع الجهاز الطبي لنادي أرسنال الإنجليزي، بعدما صار شبه مؤكد انتهاء مشوار اللاعب في بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب المصري، وصار منتخب مصر في أزمة فعليا بعد خروج هؤلاء اللاعبين من قائمته وهم من اللاعبين الأساسيين في المنتخب، فهل يتحمل الجهاز الطبي للمنتخب المصري المسئولية عن الإصابات المتكررة للاعبين؟.