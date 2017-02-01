تعرف علي تشكيل منتخب مصر وبديل مروان محسن

بعد أن أتم المنتخب المصري مرانه الأخير قبل مبارته المنتظرة أمام فريق بوركينا فاسو فى الدور قبل النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا , ويرجح أن المدير الفني لمنتخب الفراعنة “هيكتور كوبر ” سوف يدفع بالتشكيل الذي سيبدأ به المبارة بــ إبراهيم صلاح وكوكا ليكونوا بدلا من اللاعبين مروان محسن لأصابته في المباره السابقة أمام منتخب المغرب بقطع بالرباط الصليبي سوف يبعده عن الملاعب لفترة تتجاوز ال6 أشهر واللاعب محمد النني نجم فريق أرسنال لأصابته بالإجهاد , وتأكد غياب اللاعب محمد عبد الشافي عن تشكيل منتخب الفراعنة لأصابته أيضا , وقد ظهر اللاعب إبراهيم صلاح فى التمرين الأخير لمنتخب مصر بوسط الملعب بقوة مع أحمد حسن كوكا الذي أبدع في الهجوم , مع ظهور ملفت للنظر للاعب أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر . وعلي جانبه سوف يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 1-2-2017 , في مباره هامة ومرتقبة بالدور النصف النهائي في البطولة الأفريقية , وسوف تقام المباره على ملعب “ليبرافيل” بعاصمة الجابون .

مدرب منتخب بوركينا “صلاح يشبه النجم رياض محرز “

صرح المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو عن مواجهات منتخبه مع منتخب مصر والخبرات التي اكتسبها منتخب الساجدين من بطولاته والاستعانة بأبرز اللاعبين المحترفين ونجوم الدوري المصري , وعن تأهل منتخب الساجدين للدور النصف النهائي فهو أمر مميز جدا لكن أسعي إلي الوصول إلي المبارة النهائية بكأس الأمم الأفريقية علي حساب المنتخب المصري , فرغم قوة المنتخب المصري ولاعبيه أصحاب الخبرات الكبيرة المتميزة مثل كابتن الفريق عصام الحضري والنجم أحمد فتحي ومجموعة أخري من اللاعبين الذين يستطيعون التحكم في زمام المبارة منذ بدايتها ولا يتعرضون لأي ضغط بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكوها , وقال داوراتي المدير الفني لمنتخب بوركينا بأنه سوف تأخذ المبارة طابع جدي جدا ولا بديل للفوز وعن محمد صلاح صرح بأنه لاعب عالمي زو مهارة وموهبة رائعة مثل اللاعب الجزائري رياض محرز ولكن كل هذا وصل له بفضل زملائه بالفريق سواء بالمنتخب أو بروما فلو لم يكن خلفه لاعبين ذو خبرة وموهبة عالية لم يفعل شيئا , واختتم حديثه بأنه سوف يسعى بتقديم مباره جيدة أمام العالم بغض النظر عن الفائز بالمبارة .

في حراسة المرمي الحارس عصام الحضري , أحمد فتحي , أحمد المحمدي , أحمد حجازي , علي جبر بخط الدفاع , و إبراهيم صلاح , طارق حامد , تريزيجيه , محمد صلاح , عبد الله السعيد ,بخط الوسط , أحمد جسن “كوكا” بخط الهجوم

ترتيب الفرق حتي الآن بالبطولة

موعد المبارة

وسوف تقام المبارة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم 1-2-2017 بتوقيت القاهرة , وسوف تقام المباره على ملعب “ليبرافيل” بعاصمة الجابون.