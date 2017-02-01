بالصور منتخب الفراعنة بين أفضل 20 منتخب في العالم

منذ فترة ليست ببعيدة كان المنتخب المصري يحتل المركز التاسع علي العالم داخل تصنيف الفيفا في إنجاز لم يحققه منتخب عربي قبل ذلك بعد إحراز منتخب الساجدين لبطولة أفريقيا لثلاث مرة علي التوالي , ويصادف ذلك في بطولة أفريقيا الحالية صعود منتخب الفراعنة ألي الدور نصف النهائي بعد غيابه عن البطولة فأصبحت مصر الآن ضمن أفضل 20 منتخب عالميا خلال تصنيف الفيفا لشهر فبراير , وبعد فوز منتخب الساجدين علي منتخب أوغندا و غانا ومنتخب المغرب , والتعادل مع منتخب مالي ببطولة كأس أفريقيا , تقدم منتخب مصري واحرز فارق كبير في مستواه نقلته من المرتبة الخامسة والثلاثون الي المرتبة العشرون بتصنيف الفيفا لشهر يناير , وقد رفع من رصيده إلي 911 نقطة وهذا قبل مواجهة منتخب بوركينا فاسو بالدور النصف النهائي للبطولة وكان رصيدهم 725 نقطة بداية البطولة فقد حصل المنتخب المصري علي 185 نقطة وهذا سيدعم المنتخب كثيرا في تصنيف الفيفا لهذا الشهر .

يحتل المنتخب الأرجنتيني صدارة التصنيف العالمي للفيفا لهذا الشهر متفوقا علي نظيره البرازيلي ومنتخب تشيلي ومنتخب ألمانيا في المراكز الثاني والخامس وهذا هو نفس ترتيب تصنيف الفيفا لشهر يناير أيضا , ورجح الخبراء أن أول عشر منتخبات بتصنيف الفيفا لن يتغير رغم تقدم فرنسا إلى المرتبة الخامسة متفوقا علي منتخب كولومبيا , أما المراكز من الحادي عشر وحتي التاسع عشر يحتلها منتخبات ويلز , انجلترا, سويسرا , إيطاليا , كرواتيا, المكسيك , بيرو , كوستاريكا , ومنتخب مصر في المرتبة العشرون قبل مواجهته مع منتخب بوركينا فاسو أما في حالة فوز الفراعنة علي بوركينا فاسو سوف يصعد إلي المرتبة 19 عالميا بتصنيف الفيفا .

ويتربع المنتخب المصري علي الصدارة الأفريقية بفارق كبير بينه وبين منتخب السنغال الذي يحتل المرتبة الثانية ومنتخب تونس التي تحتل المركز الثالث برصيد 270 نقطة أما منتخب بوركينا فاسو والمغرب بعد أدائهم في بطولة أفريقيا بإحراز تقدم كبير وتراجع منتخب كوت دي فوار بعد الأداء المتوسط الذي قدمه بالبطولة أما ويحتل المركز العاشر أم منتخب الجزائر بعد خروجه المبكر من الدور الأول بالبطولة يحتل المركز الحادي عشر , ويأمل منتخب مصر في تحقيق الفوز علي منتخب بوركينا والصعود إلي المبارة النهائية بالبطولة ورفع رصيد المنتخب المصري بتصنيف الفيفا الي 950 نقطة ويصل إلي المرتبة التاسعة عشر عالميا في حالة فوزه علي منتخب بوركينا فاسو وإذا نجح المنتخب المصري بالفوز بالبطولة هذا العام سوف يقفذ إلي المركز الخامس عشر عالميا ولكن في حالة خسارته سوف يتأخر كثيرا في تصنيف الفيفا لهذا الشهر .