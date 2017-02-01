السيناريوهات المتوقعة لخروج المنتخب المصري من أزمة الإصابات

يواجه المنتخب المصري الكثير من الإصابات منذ بداية مشواره بكأس الأمم الأفريقية بالجابون وكانت أخر هذه الإصابات إصابة المهاجم الأساسي للمنتخب مروان محسن بعد إصابته بمباره المغرب بربع نهائي البطولة بقطع بالرباط الصليبي خلال , ويغيب أيضا عن صفوف المنتخب الوطني اللاعب “محمد عبد الشافي ” بعد إصابته بمارة أوغندا بالجولة الثانية بدور المجموعات وقد غاب عن مبارة المغرب وغانا وتأكد غيابه أمام بوركينا فاسو في بمارة المنتخب بنصف نهائي البطولة , ونجم المنتخب اللاعب محمد الننى المحترف بصفوف نادي ارسنال , الذ أصيب بشد بعضلة السمانة إثناء التدريبات النهائية قبل مواجهة منتخب المغرب وسوف يغيب عن مباره نصف النهائى أمام منتخب بوركينا فاسو أيضا ويتوقع الفريق الطبي للمنتخب بأنه سوف يلحق بالمبارة النهائية في حالة تأهل المنتخب إلي المبارة النهائية .

السيناريوهات المتوقعة للخروج من هذا المأزق

في البداية توجد ثلاثة حلول أمام المدير الفني للمنتخب الوطني الأرجنتيني “هيكتور كوبر” لتفادى هذه الأزمة وتعويض النقص بالفريق وهو نزول اللاعب كريم حافظ في بداية المبارة وهذه سوف تكون ثاني مبارة له يبدا بها المبارة علي التوالي بعد الهجوم السابق عليه أثر أداءه أمام منتخب المغرب قبل استبداله بمحمود كهربا ورجوع اللاعب أحمد فتحي الي الجهة اليسري , وأتي مستوي اللاعب متوسط بسبب الخوف والرهبة بسبب أول مبارة دولية له مع منتخب بلاده وقوة الفريق المنافس وسيضطر هيكتور كوبر بالدفع به لكي يستفيد من مهارت أحمد فتحي بنصف الملعب بجانب اللاعب طارق حامد للحافظ علي وسط ملعب المنتخب في بداية المبارة

الدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر

يجيد اللاعب عمر جابر اللعب بمركز الظهير الأيسر ويمكن لكوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة الاستفادة بخبرات اللاعب بهذا المركز حيث أنه يلعب بهذا المركز ومتفوق به مع ناديه بازل هذا الموسم . والاستفادة أيضا من خبرة ومهارة اللاعب أحمد فتحي بوسط الملعب ويبقي بالهجوم يجب علي كوبر الاختيار بين اللاعبين محمود كهربا صاحب هدف الفوز بمباره المغرب وأحمد حسن كوكا

الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر

بعد الأداء الجيد الذي قدمه اللاعب أحمد فتحي في مباره المنتخب الوطني أمام أوغندا وقيامه بتعويض العجز أمام المنتخب المغربي بالجبهة اليسري وسوف يعوض كوبر غياب فتحي بنصف الملعب بالدفع بإبراهيم صلاح في وسط الملعب بجانب اللاعب طارق حامد ليستغل التفاهم الذي يحدث بين اللاعبين بسبب وجودهما بناد واحد “نادي الزمالك” ولكن سوف تكون هذه أول مباره لللاعب إبراهيم صلاح بالبطولة وهذا مقلق جدا نظرا لأهمية المبارة وصعوبة المنافس , وسوف يقع الاختيار الصعب علي كوبر بأن يختار بين محمود كهربا وكوكا للدفع بأحدهم بخط الهجوم , ويمكن لكوبر أن يدفع بأحمد فتحي بمركز الظهير الأيسر وعودة عبد لله السعيد ليقوم بأدوار دفاعية بجانب طارق حامد بنصف الملعب وبداية الهجمة , ولكن سيكون الحمل علي اللاعب كوكا في المبارة ويمكن أن يدفع كوبر بكهربا أو رمضان صبحي وسوف يكون الاختيار الأكبر لكوبر أن يبدأ باللاعب كهربا في مركز صانع الألعاب أمام اللاعب عبدلله السعيد وصلاح وتريزيجه على الأطراف وأمامهم في مركز المهاجم الصريح أحمد حسن كوكا .