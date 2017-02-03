مصر والكاميرون في نهائي كأس الأمم الأفريقية في تكرار لنسخة غانا 2008 موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

يلاقى منتخب الفراعنة منتخب الكاميرون في مباراة الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تقام فعالياتها في دولة الجابون كان 2017، ووصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعد تخطيه منتخب بوركينا فاسو الحصان الأسود لهذه النسخة من البطولة بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف بعد أن وصلت المباراة لركلات الترجيح بعد انتهائها بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، أول أمس الأربعاء، وفي المقابل فإن منتخب الكاميرون تأهل إلى نهائي البطولة فوزه في مباراته بالأمس على البلاك ستارز منتخب غانا بنتيجة هدفين دون مقابل ليصل أسود الكاميرون إلى المباراة النهائية ليتكرر سيناريو نهائي نسخة كأس الأمم الأفريقية التي كانت تقام فعالياتها في دولة غانا عام 2008، حينما تقابل أبناء حسن شحاتة مع أسود الكاميرون وتفوقوا عليهم في مباراة ماراثونية بين الفريقين، انتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بنتيجة هدف وحيد أحرزه اللاعب الأسطوري الذي لطالما حمل الرقم 22 بعد مراوغة النجم ” محمد زيدان ” للمدافع التاريخي لمنتخب الكاميرون ” سونج “، والتتويج بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالى بعد حصد الفراعنة للقب القاري في نسخة 2006 التي أقيمت في مصر، ونقدم لكم الآن موعد مباراة مصر والكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الجابون كان 2017، ومشوار كل من الفريقين في البطولة والقنوات الناقلة للمباراة.

مشوار منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا مباراة نهائي كان 2017 بين مصر والكاميرون:

يدخل المنتخب المصري للقاء نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا ومعه أفضل خط دفاع في البطولة أجمع، حيث لم يتلق المنتخب المصري أي أهداف طوال الدور الأول في البطولة والذي كان معه في المجموعة منتخب مالي ومنتخب أوغندا والبلاك ستارز منتخب غانا، ففي المباراة الإفتتاحية لمنتخب مصر تعادل المنتخب المصري مع منتخب مالي في مباراة سيئة فنيا من جانب المنتخب المصري، وأداء سيء لأحفاد الفراعنة جعل الجميع يتنبأ بخروج مبكر للمنتخب من بطولة هو حامل الرقم القياسي في عدد ألقابها، لكن الفوز الذي حققه الفريق في المباراة الثانية بهدف وحيد لنجم المنتخب المصري والنادي الأهلي ” عبد الله السعيد “، أنعش آمال الفراعنة في التأهل للدور الربع نهائي للبطولة، ثم حقق المنتخب المصري المفاجئة بعد فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للبطولة على غريمه المنتخب الغاني في مباراة كبيرة لأحفاد الفراعنة أحرز الهدف النجم المصري المحترف في صفوف الجيلاروسي الإيطالي نادي روما ” محمد صلاح “، ليتأهل منتخب مصر ويقابل المنتخب المغربي في مباراة ربع النهائي، ويحقق المفاجأة والفوز على أسود الأطلس في نتيجة لم تتحقق منذ 31 عام، حيث أن الفراعنة لم يتمكنوا من الفوز على أسود الأطلس منذ 31 عام، وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف لنجم نادي الزمالك المعار لنادي أهلي جدة السعودي ” محمود عبد المنعم كهربا ” في الدقائق الأخيرة من المباراة.

مباراة نصف نهائي كان 2017 بين مصر وبوركينا فاسو وتألق الحارس العملاق عصام الحضري:

بعد فوز منتخب الفراعنة على أسود الأطلس وعبوره لدور نصف نهائي للبطولة الافريقية تواجه فريق الأرجنتيني ” هيكتور كوبر ” مع منتخب بوركينا فاسو الحصان الأسود في هذه البطولة بعد تحقيقه لنتاءج مبهرة وآداءا ممتازا منذ بداية كان 2017، أهلته ليلعب نصف نهائي الكان مع المنتخب المصري في المباراة التي شهدت تألق لاعبي منتخب بوركينا فاسو في مباراة إستثنائية لهم حيث قدم فريق بوركينا فاسو مباراة رائعة لكن خط دفاع منتخب مصر الأسطوري المكون من اللاعبين ” أحمد حجازي، وعلى جبر ” ، وتألق الحارس الأسطوري لمنتخب مصر عصام الحضري، حرمت المنتخب البوركيني من تسجيل أي هدف من الفرص التي أتيحت للفريق طوال الشوط الأول، ثم أحرز اللاعب محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول بعد انتهاء منتصف الشوط الثاني بدقائق، وتبعه اللاعب البوركيني ” بانسيه ” بتسجيل هدف التعادل في المباراة، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بهذه النتيجة ويصل الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بنفس النتيجة وهي التعادل الإيجابي وأخيرا فقد احتكم الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في البداية ظن الجميع أن الفراعنة سوف يعودون لملعب ” بورجنتي ” ، للعب مباراة المركز الثالث والرابع، بعد أن ضاعت ركلة الجزاء الأولى التي سددها اللاعب ” عبد الله السعيد “، لكن ابتسم الحظ للفراعنة مرة أخرى وقام الحارس الأسطوري عصام الحضري وصد آخر ركلتين جزاء ومنح الفراعنة الصعود للدور النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا كان 2017.

نهائي أمم أفريقيا بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون كان 2017:

المنتخب الكاميروني حقق الفوز بالأمس على المنتخب الغاني بنتيجة هدفين دون مقابل في نتيجة تعتبر مفاجأة بكل المقاييس، حيث توقع الجميع فوز المنتخب الغاني، فالمنتخب الكاميروني الذي قدم سبعة من لاعبيه الأساسيين إعتذارا عن الإنضمام للمنتخب الكاميروني في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الجابون كان 2017، لم يتوقع أكثر المتفائلين وصوله للدور النهائي للبطولة في حين كانت أغلب التوقعات تتجه إلى فوز المنتخب الغاني، ويعود منتخب غانا إلى ملعب ” بورجنتي “، ليلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع منتخب بوركينا فاسو غدا السبت.

موعد مباراة الدور النهائي بين مصر والكاميرون والقنوات الناقلة للمباراة:

يستضيف ملعب الصداقة ” دانجوندجي ” في مدينة ” ليبرفيل ” الجابونية بعد غدا الأحد 5 من شهر فبراير الجاري، مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في دولة الجابون كان 2017، بين منتخب الفراعنة ومنتخب الكاميرون، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة مساءا بالتوقيت الخاص بدول فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وليبيا، وفي تمام العاشرة مساءا بتوقيت جزر القمر والعراق والسودان واليمن والكويت وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والجزائر، وبالتوقيت الخاص لدول المغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، وأخيرا في تمام الساعة السابعة بتوقيت دولة موريتانيا وأيضا بالتوقيت الدولي جرينتش GMT، وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة بي إن ماكس إتش دي 1، ويقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق المصري المتميز ” على محمد على “، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومباراة مثيرة لنعرف صاحب لقب بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الحالية في الجابون كان 2017، من يحمل لقب الأميرة السمراء؟.