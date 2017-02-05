قرار السيسي بشأن مباراة كأس الأمم الأفريقية اليوم

تبقي القليل من الساعات علي بدء المباراة بين كلا من مصر و الكاميرون ، و الجدير بالذكر أن تلك المباراه تعد محط لأحلام العديد من المصريين و العرب علي السواء ، و كذلك فان العرب والمصريين علي حد اسواء في انتظار تلك المباراه و التي ستحسم نتائجها أمال العديد ، هذا حيث تسعي مصر و من خلال خوضها لتلك المباراه بين الكاميرون الي الحصول علي اللقب الافريقي و من ثم العوده الي احضان الوطن في القاهرة من أجل اقامة الاحتفالات ، هذا حيث تتعلق فرحه المصريين الليله علي نتائج تلك المباراه .

هذا و الجدير بالذكر و مع كل هذا الانتظار التي قد أظهره المصريين فقد قام الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بتقديم طلب الي وزير الشباب الرياضة المهندس ” خالد عبد العزيز” بأن يتم اليوم القيام ببث تلك المباراه في مراكز الشباب و الرياضة بالمجان و ذلك حتي يتمكن الجميع من الاستمتاع بمشاهده المباراه و لا يواجه أحد أيه صعوبات في متابعه هذا الحدث الذي يشكل حدث هام للعديد من المصريين و غيرهم من العرب .

هذا حيث قام الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بتلك الخطوة و السماح ببث المباراه في مراكز الشباب بالمجان و ذلك حتي يقوم بالتيسير علي الجميع مشاهده المباراه و كذلك الاستمتاع بالأحداث الخاصة بها و متابعتها دون أيه مشكلات أو معوقات و التي من الممكن أن تواجه المواطنين ، حيث و من المعروف أن المباراه اليوم ستكون البداية الخاصة بها في تمام الساعه التاسعه من مساء اليوم الأحد المافق الخامس من شهر فبراير لعام 2017 ، هذا و من المعروف من قبل الجميع بأن المباراة من الطبيعي أن يتم بثها من خلال قنوات “بين سبورت” و الجدير بالذكر أن تلك القنوا قطرية رياضية و تعتبر من ضمن القنوات المشفرة و التي يتم تشغيلها باسطة دفع المال مقابل ذلك ، الأمر الذي يشكل مجموعه من الصعوبات أمام عدد من المواطنين و ذلك بسبب عدم قدرتهم علي الاشتراك في القناه أو عدم اشتراكهم في القناه .

