ارتفاع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر لأكثر من 97 مليون مشترك

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً أوضحت فيه أن عدد مشتركى الهاتف المحمول في مصر ارتفع ل 97.23 مليون مشترك , كما ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول لنحو 29.12 مليون مشترك ,ويأتي هذا الارتفاع في مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول في التقرير الصادرة عن وزارة الاتصالات في الفترة من فبراير الجارى حتى أكتوبر 2016، حيث انخفض هذا الرقم لأكثر من 2 مليون فى سبتمبر 2016، حيث وصلت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 26.18 مليون مستخدم مقابل 28.77 مليون مستخدم خلال شهر أغسطس 2016 , وأرجع الخبراء هذا الانخفاض بسبب ضريبة القيمة المضافة التي فرضت على مستخدمي التليفون المحمول، والتى أثرت على استخدام العملاء فى ذلك الوقت ,والتي عادت لمعدلها الطبيعى بعد حصول شركات الاتصالات على رخص الجيل الرابع للمحمول ,حيث أكدت مصادر بشركات الاتصالات أن خدمات الجيل الرابع ستساهم فى نمو خدمات الإنترنت وعدد مشتركيه والعائد من هذه الخدمات.

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القاهرة هي أكبر المحافظات في مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول:

ووفقا للتقرير فقد انخفض عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق USB modem بنسبة 38% شهريا و 15% سنويا ,ووصلت نسبة الانتشار لمستخدمي الانترنت 37.8% ,حيث زادت نسبة مشتركى الانترنت فائق السرعة BroadBand إلى 4.51 مليون مشترك بمعدل شهرى 2.31%، ومعدل سنوى 22.08% ,أما نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول فقد وصلت 29.95% بمعدل شهر 2.75% ومعدل سنوى 1.93% ,وعن ترتيب المحافظات من حيث مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول تعتبر القاهرة الكبرى المحافظة الأكبر من مشتركى الإنترنت بنسبة 43% ,ثم الدلتا بنسبة 29% , الإسكندرية ومطروح بنسبة11% ,الوجه القبلى 11% , مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6% , وحسب التقرير فإن عدد مشتركى الهاتف الثابت وصل لنحو 6.18 مليون مشترك حتى أكتوبر 2016، بينما فى سبتمبر الماضى كان العدد 5.90 مليون مشترك، ويصل عدد المشتركين بالهاتف الأرضى منازل 88% , وعدد المشتركين تجارى 11% ,و بالقطاع الحكومى لنحو 1%.

خدمات الجيل الرابع في السوق المصري:

جدير بالذكر أن شركات المحمول الثلاثة في مصر وهي (فودافون، أورانج، اتصالات) بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات, قد تنافسوا للحصول على رخص خدمات الجيل الرابع، والتى تعطي سرعات أعلى في الإنترنت، مما يساعد على زيادة أعداد المستخدمين , وتضمنت الرخصة الحصول على خدمات الهاتف الثابت , حيث حصلت شركة أورانج على هذه الرخصة مقابل 495 مليون دولار ,واتصالات بقيمة 546.7 مليون دولار ,وشركة فوافون بقيمة 346 مليون دولار.