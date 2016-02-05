ازالة فيروس شورت كت shortcut بدون برامج

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هل تعلم انه يمكنك ازالة الفيروسات الشائعة في اجهزة الكمبيوتر و الـ USB Flash بدون برامج؟ – نعم فبعض الفيروسات الخفيفة يمكن ازالته من خلال نظام التشغيل عن طريق أكواد و أوامر معينة بدون الحاجة الى برنامج انتي فيرس.
فإذا لم يكن برنامج مكافحة الفيروسات منصب على حاسوبك و قد اصابه فيروس الشورت كت فلا تقلق فيمكنك بدون تنصيب برنامج انتي فيرس ازالة هذا الفيروس بسهولة من خلال Command window
في الحقيقة هذا الفيرس Shortcut الذي يعمل على عمل نسخة اضافية للمجلدات بحجم صغير و وهمي و اخفاء النسخة الاصلية يصيب غالباً كروت الميموري SD Card و الفلاشة USB Flash لذلك من السهل ازالته عن طريق CMD
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إزالة فيرس شورت كت Shortcut بدون برامج
أولاً ويندوز 7
- ادخل كارت الميموري او الفلاش في الكمبيوتر
- اضغط على علامة الويندوز في لوحة المفاتيح و معها حرف R ثم اكتب CMD و اضغط ادخال Enter او كما هو موضح في الفيديو التالي للدخول الى Command Window
- يجب ان تعلم مسار اليو اس بي فلاش او كارت الميموري و يكون هذا الحرف بجوار الاسم مثل J مثلاً فتكتبه في مربع ال cmd بهذا الشكل ” :J ” و ادخال
- ادخل هذا الأمر attrib -h -s /s *.* /d
- ستلاحظ اختفاء الفيرس
في ويندوز 8
- اذهب الى علامة Start او ابدأ اسفل الشاشة و التي تشبه علامة الويندوز
- اضغط بزر الفأرة الأيمن كليك يمين و اختر Command Prompt (Admin)
- ادخل الامر الموضح في الصورة التالية على اعتبار ان D هو حرف الكارت او الفلاشة
التعليقات
لو سمحت الحته بتاعت حرف( J ) مش فهماها يعني اسم الفلاشه ولا ايه 😅