واتساب تعلن عن توقفها عن دعم التطبيق من بداية عام 2017: تعرف على الأجهزة التي تقرر وقف دعمها

مع تطور التكنلوجيا بشكل كبير فى جميع المجالات الحياتية المختلفة، أصبح استخدامها أحد الأشياء الهامة والضرورية فى حياة الكثيرين حول العالم، ومن ضمن أهم المواقع الرئيسية التى اقتحمت حيات البشر فى جميع الدول حول العالم “الواتس أب”، حيث يعد أحد مواقع التواصل الشخصية لملايين من البشر بل تعد مستخدميه المليارات حول العالم لما يتميز هذا التطبيق بسهولة استخدامه وسرعته وسهولة الكتابة عليه وإرسال الصور بل واستخدامه للمكالمات الصوتية والفيديو ايضًا، ولكن تقدم التكنولجيا لم يتوقف فى أى مجال إلى حد معين بل سعي ومازال يسعي إلى تطوير هذه التطبيقات الهامة بصفة دائمة ليتناسب بشكل افضل مع مستخدميه فى كل مكان، والآن وبعد مرور سبع سنوات من بداية اطلاق تطبيق واتساب، جاء الإعلان الأخير الصادر من الشركة المالكة لتطبيق واتس أب وهى المالكة لموقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك”، أنها قررت أن تقوم بإيقاف دعمها لتطبيق واتس أب وذلك تحديدًا مع مع بداية عام 2017.

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بيان شركة واتساب المالكة للتطبيق:

ورد فى بيان الشركة المالكة لتطبيق واتساب والذي يستخدمه حول العالم ملايين من الأشخاص على هواتفهم النقالة المتنوعة، أنها قررت أن تقوم بوقف الدعم للتطبيق فى عدد من الهواتف النقالة وذلك نظرًا لقدمها ، حيث بعد التطورات الأخيرة التى وردت على التطبيق ليصبح ملائم أكثر لعدد اكبر من الإستخدامات بالإضافة إلى المزايا العديدة التى أصبح يتميز بها بعد هذا التطور ، لم يعد يناسبه الهواتف القديمة ولم يستطع التطبيق الحديث العمل عليها، وذلك من أجل عدم مواكبت الهواتف النقالة القديمة لتكنلوجيا التطبيق الحديثة ولا تناسب مزاياه الجديدة.

أنواع الهواتف التى تقرر أن يتم وقف دعمها:

جاء فى بيان الشركة الملكة للتطبيق أن بعض أنواع الهواتف فقط هي من تقرر أن يتم إيقاف دعمها، والتى لا تتناسب مع التحديثات الجديدة للهاتف ومنها: الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 2.2، وهواتف أندرويد 2.2، والهواتف التى تحمل نظام ios 6.0 ، وهواتف iPhone 3GS ، والهواتف التى تعمل على يندوز فون 7، بالإضافة إلى هواتف توكيا التي تعمل بنظام Symbian S60، وSymbian S40.

الهواتف النقالة التى تقرر ان يستمر دعمها:

فى اطار التطور فى التكنولجيا تطور عدد من الهواتف النقالة وغزا الأسواق العالمية العديد من الأنواع الهواتف التى لقب عليها بالذكية نظرًا لما تتميز به من تطور كبير يختلف عن سابقيها، ومن هذه الهواتف المتميزة والتى قررت الشركة المالكة لتطبيق واتساب استمرر دعمها لتطبيق واتساب عليها هواتف بلاك بيري، حيث ورد فى الإعلان الشركة أنها سوف تستمر فى دعمها حتى شهر يونيو .

كيفية استمرار المستخدمين فى الواتساب:

يعد تطبيق الواتساب أحد أهم التطبيقات فى حياة العديد من الأفراد، ولا يستطيع الكثيرين الإستغناء عنه، ولذا هناك بعض الحلول للمستخدمين له من الهواتف القديمة لمن يرغب فى استمرار استخدامه لها التطبيق ، وهي “الترقية” لنظام أحدث، حيث يتمكن المستخدمين من استمرار التعامل مع الواتساب فى حالة ترقيتهم للتطبيق، كما يوجد حل أخر من أجل الإحتفاظ بهذا التطبيق على الهاتف الخاص بالمستخدمين وهي شراء هواتف جديدة ، حيث يشترط فى الهواتف الجديدة أن يتوافر فيها الإمكانيات من أجل الاستمرارية فى استخدام تطبيق واتساب.