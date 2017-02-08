موقف السعودية من الدول العربية الممنوعة من الدخول الي الولايات المتحدة الأمريكية

آخر تحديث: شئون خارجية
موقف السعودية من الدول العربية الممنوعة من الدخول الي الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب

قامت مجموعة من الوسائل التابعة للاعلام في أمريكا خلال الفترة الماضية بأن الوزير المسؤول عن الأمن الداخلي في أمريكا ” جون كيلي” قد أعلن و ذلك أمام الكونجرس الامريكي ، بأنه قد تم خلال الفترة الماضية من قبل الولايات المتحده القيام بوضع مجموعة من الدول العربية في قائمة و التي تضم الدول الممنوعة من دخول الولايات المتحدة الامريكية ، أي أنها دول لا يسمح لها بمنحها تأشيرة سفر الي أمريكا .

هذا بجانب أنه قد قام بالتوضيح خلال التصريح الذي قد قام باعلانه أمام الكونجرس الأمريكي خلال الفترة لماضية بشأن الدول العربية و التي قد تم ادراجها ضمن قائمة الدول و التي يمنع دخولها الي الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة القادمة بأنه لم يتم مطلقا القيام بوضع السعوديين علي قوائم الخاصة بالدول المحظورة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ، هذ بالاضافة الي أنه قد أضاف خلال التصيح الذي قام به أمام الكونجرس بأن المملكة العربية السعودية تمتلك عددا من الأجهزة الخاصة بالاستخبارات القوية و التي تجعل المملكة العربية السعودية واحدة من ضمن أهم الدول الامنية القوية ، هذا بالاضافة الي وجود تعاون أمني بين كلا من المملكة العربية السعودية و كذلك الولايات المتحدة الامريكية و ذلك من اجل الحفاظ علي الامن و الاستقرار لدي الأوضاع في البلدين ، هذا بالاضافة الي أنه قد أكد أيضا خلال التصريح الذي قام به بأنه مسموح لجميع المواطنين السعوديين الدخول الي امريكا في أي وقت .

 

هذا و الجدير بالذكر انه قد قام لرئيس المنتخب الجديد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية ط دونالد ترامب” قد قام خلال الفترة الماضية باصدار مجموعة من القرارت و التي تتعلق باضافة عدد من الدول الاسلامية علي القائمة الخاصة بالدول الممنوعة من الدخول الي الولايات المتحدة الأمريكية و التي قد وصل عددها الي 7 دول اسلامية و كان علي رأس تلك الدول الاسلامية و التي قد قام دونالد ترامب بوضعها علي رأس الدول الاسلامية الممنوعة من الدخول الي الولايات المتحدة الامريكية كلا من سوريا و ليبيا و اليمن .

 