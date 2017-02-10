شاهد: آمن الحرم المكى يلقي القبض علي رجل حاول حرق الكعبة الشريفة

شاب يحاول حرق الكعبة المشرفة، فى حادث يعد الاول من نوعه ألقت قوات الأمن الموجودة بالحرم المكى القبض على شخص حاول حرق الكعبة المشرفة، حيث ترددت بعض الأنباء والفيديوهات على المواقع المختلفة أنه قد تمكن آمن الحرم المكى المكلف بحراسة منطقة الكعبة المشرفة من قبل المملكة العربية السعودية منذ أيام قليلة من إلقاء القبض علي رجل حاول حرق الكعبة المشرفة بشهادة بعض المعتمرين بالبيت الشريف، حيث جاء أن شاب يعتقد أنه في العقد الرابع من عمره قد حاول التمسك بأستار الكعبة بل وقيل أنه حاول حرقها، وذلك عن طريق سكب هذا الرجل لكمية من مادة قابلة للإشتعال وهى “البنزين”، حيث قام بسكب البنزين علي ستائر الكعبة المشرفة، كما كان يصيح فى نفس الوقت بالسب والشتم على المملكة العربية السعودية، كما سمع الرجال الموجودين فى تلك اللحظة وهو يردد عبارة “أنتم اتخذتم هذه الكعبة ستاراً لكم وأنا لازم أحرق هذه الكعبة”، وقد علق على حالة الشاب وطريقته فى إحداث تلك الضجة والحالة النفسية التى كان عليها أنه لابد أن يكون غير طبيعى حيث أكد البعض أن تصرفاته فى هذا الموقف توحي بأن الشاب يعاني من مرض نفسي، حيث كان فى حالة غير طبيعية على حد قول بعض من شاهدوا الواقعة، ولم يتبين حتى الآن الحكم النهائى الذى سوف تصدره المملكة العربية السعودية فى حقه والملابسات الحقيقية أو الدافع الحقيقي وراء فعلته.

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أقاويل عن حادث حرق الكعبة المشرفة:

وردت بعض الأقوايل من عدد من المعتمرين الذين شاهدوا الواقعة أن الرجل لم يكن يحاول حرق الكعبة المشرفة بل كان يحاول حرق نفسه بجوار ستائر الكعبة المشرفة، حيث نفوا أقوال البعض الذى أكدت على محاولة الرجل لحرق الكعبة نفسها وربما لقربه من أستار الكعبة وسكب البنزين على نفسه بجوار الأستار ظنوا أنه يريد حرق الكعبة ولكنهم يعتقدوا أنه كان يحاول حرق نفسه بجوار ستائر الكعبة، وقد منعه المعتمرين حتى تمكن آمن الحرم من القبض عليه.

شاهد القبض علي الشاب الذي حاول حرق الكعبة:

يوضح الفيديو كيف ألقى أمن الحرم المكى القبض على الرجل الذى سكب البنزين على أستار الكعبة وحاول إحراقها ومنعه إلتفاف الرجال عليه لمنعه من تنفيذ مخططه.