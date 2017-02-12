شتاينماير رئيسا جديدا لألمانيا وبوتين يدعوه لزيارة روسيا

قام المجلس الاتحادي الألماني ، اليوم بانتخاب عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزير الخارجية الأسبق “فرانك فالتر شتاينماير” رئيسا لألمانيا وأتي هذا بد حصوله علي 931 صوت من أصوات نواب المجلس الاتحادي من أصل 1239 عضو شاركوا بعملية التصويت ، ويذكر أن يجب أن تتجاوز نصبة المصوتين للرئيس الجديد 631 نائب وتجاوز فرانك هذا العدد ب300 صوتا , وترشح فرانك بعد إعلان الرئيس الألماني السابق ، عن عدم نيته بالترشح لولاية جديدة بسبب كبر السن وتجاوزه ال77 عاما ، مما ذاد من حظوظ وزير الخارجية السابقة واعتباره الرئيس الألماني الجديد بعد الانتخابات الرئاسية ، ويذكر أن مجلس الاتحاد الألماني يتكون من 630 نائب من نواب الشعب ويسمو “البوندستاغ” و630 ممثل عن المقاطعات الألمانية ويسيطر الحزب الحاكم بالبلاد تحت قيادة المستشارة “ميركل ” والذي يحتوي علي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بد 539 مقعد بمجلس الشعب ، وبالنظر علي اعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي نجدد عددهم 384 شخص فقط ، وبعد كل هذا تشكل كل هذه القوي بالمجلس الاتحادي الألماني وترشيحها بأغلبية أعضاءها ل شتاينماير رئيس لألمانيا بأغلبية الأصوات التي بلغت 923 صوت.

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ميركل شتاينماير سيكون رئيسا بارزا لألمانيا

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، عن سعادتها وأقتناعها بفوز شتاينماير ، وعلقت علي فوزه بأنه سوف يكون رئيسا بارزا لألمانيا ، وصرحت في تصريحات صحفية بعد انتهاء عملية التصويت بالمجلس الاتحادي قائلة كنا نقوم بعمل كبير رغم صعوبة هقا العمل وصعوبة الأزمات إلا أن شتاينماير تفوق ووجد حلول وسيعمل عل في تسوية جميع القضايا وهذه ميزة مهمة جدا به وسوف تنفعه بنصبه كرئيس لدولة كبيرة مثل ألمانيا وسوف يعمل علي حل كل المشاكل الداخلية والسياسية وأكدت عل ثقتها به كرئيس لألمانيا وأنه يمتلك الدعم من ألبية أعضاء المجلس ألاتحاديي ويعتبر أول مرشح يفوز بنسبة كبيرة من الأصوات الألمانية ويثق به الشعب الألماني ، وعلي تولي فرانك رئاسة ألمانيا ف هذه الفترة الصعبة أكدت علي ثقتها به ونجاحه بالمهمة الصعبة التي كلف بها.

بوتين يرحب بانتخاب شتاينماير ويدعوه لزيارة موسكو



وجه الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، برقية تهنئة لشتاينماير الرئيس الألماني المنتخب بمناسسبة فوزه بالانتخابات الألمانية وأعرب عن ثقته به كرئيس لألمانيا وتوطيد العلاقات بين ألمانيا وروسيا قريبا وأن النشاط الذي سوف يقوم به فرانك بعد توليه منصب رئيس ألمانيا سيساهم بشكل كبير وملحوظ في تطور العلاقات الروسية الألمانية وتعزيز التعاون المشترك والمثمر بين البلدين في مجالات كثيرة ومجالات مختلفة وكل هذا سوف يصب في مصلحة الشعب الألماني والشعب الروسي ف تعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم ، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الألماني إلي زيارة روسيا قريبا لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين ، وسوف تكون روسيا أول بلد يزوره الرئيس الألماني في بداية فترة حكمه بعد توليه مهام منصبه.