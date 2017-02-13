ترامب يتحدى القضاء ويدافع عن مرسوم الهجرة وتمسك به

صرح مصدر من داخل البيت الأبيض اليوم علي أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ف الأيام المقبلة قد يعدل المرسوم الخاص بطرد المهاجرين الغير شرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية في ظل رفض الأجانب له القرار الذي وصفوه بانه قرار ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ، وسوف يصمد هذا القرار أمام القضاء الأمريكي وقد صرح الرئيس الأمريكي بعد قرار القضاء الذي صدر ضده وضد قراره بأنه يجب منع المهاجرين المجرمين الذين يتسللوا إلي الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية وهذا وعد قد قطعه علي نفسه أثناء حملته الانتخابية ووعد بها ناخبيه ، فبالرغم من الصفعة القضائية التي تلقاها ترام وفريقه الرئاسي وفي ظل الاحتجاجات علي قراره بشأن موضوع الهجرة ينوي الرئيس الأمريكي في مواصلة الدفاع عن قراره وطرد كل المهاجرين الشرعيين في ظل رفض رفض الأجانب القادمين من دول أخري واعتبار هذا قرار سوف يكون ضد الأمن القومي الأمريكي ، رغم الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي ، بطرد المهاجرين الغير شرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية في حالة وصوله إلي الحكم ، لأن اغلب المهاجرين الغير شرعيين يعتبروا تجار للمخدرات وإرهابيين وفي نظره يشكرون خطرا علي أمن الولايات المتحدة الأمريكية الذي بات ترامب مسئول عنه بعد توليه مهام منصبه .

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عملية كروس تشيك لطرد المهاجرين إلي الولايات المتحدة الأمريكية

واطلق ترامب عملية موسعة أطلق عليها ” كروس تشيك ” لتوقيف جميع المهاجرين الغير شرعيين من المدن الكبري من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وخصيصا ولاية “لوس أنجلوس” , وأمر الرئيس الأمريكي الجهات المعنية المكلفة بإبعاد المجرمين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مشروعة وإبعاد من يشكوا به أو ارتكب أي خطأ وكل هذا يعتبر أن ترامب تحدث عن الهجوم علي عدد ليس بقليل من المهاجرين إلي الولايات المتحدة الأمريكية ويذكر أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس السابق باراك أوباما قد جعلت أولويتها بطرد المجرمين الخطيرين علي أمن الولايات المتحدة الأمريكية فقط ، وصرح ” ستيفن ميلر” مستشار الرئيس الأمريكي بأنه تم تنفيذ عمليات كثيرة موسعة لمواجهة الهجرة الغير شرعية إلي الولايات المتحدة الأمريكية , وأن هذه العمليات تنفذها السلطات الأمريكية سنويا من أجل إبعاد المجرمين الخطرين علي الأمن القومي الأمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية وطردهم .

تعديل ترامب لمرسوم الهجرة وتحدي القضاء

وبشأن مرسوم ترامب الخاص بالهجرة الذي رفضته المحكمة وعلقت العمل به ، سوف يرسل البيت الأبيض خلال أيام تعديل للمرسوم بعد توقيع اترامب عليه في تحد واضح للقضاء الأمريكي ومعارضي الرئيس الأمريكي ، وكد حكمت محكمة الاستئناف الفدرالية بان فرنسيسكو الخميس بأنه لا توج أي صلاحية للسلطة التنفيذية في موضوع الهجرة وأنه يوجد حق للأجانب الذين يحملون التأشيرات الأمريكية أن تحتمهم السلطات التنفيذية الأمريكية ، وهذا ما رفضه ترامب وينوي تعديل المنشور الخاص بالهجرة في تحد واضع للرأي العام الأمريكي والقضاء الأمريكي .