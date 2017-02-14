جوزيف كيث كيلوج مستشارا للأمن القومي الأمريكي بالوكالة بعد استقالة مايكل فلين

عين الرئيس الأمريكي المنتخب ” دونالد ترامب ” صباح اليوم الجينرال “جوزيف كيلوج، مستشار للأمن القومي الأمريكي ، بعد أن تقدم المستشار السابق ” مايكل فلين ” بإستقالته عقب الهجوم الأعلامي التي شنها الأعلام الأمريكي عليه بسبب اتصالاته مع مسؤلين روس زو مستوي عالي، وصرح المتحدث الرسمي بإسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكيى “دونالد ترامب ” قد قبل إستقالة فلين ، وأنه يبحث الموقف مع نائبه مايك بنس ، ويذكر أن فلين قد قدم إعتذار للنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بسبب تضليله في اتصالاته مع المسؤلين الروس ، بعد أن تم ابلاغه أنه لم يتحدث في أي موضوع يخص العقوبات الأمريكية علي موسكو مع السفير الروسي ” سيرغي كيسلياك ” بعد أسابيع قليلة من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زمام الأمور وحكم الولايات المتحدة الأمريكية وقد دافع بنس عن فلين في عدة لقائات تلفزيونية بعد الهجوم الأعلامي الكبير عليه ، وقد ذكر المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي ، في إستقالته أنه بسبب تسارع الأمور والأحداث فقد أخبرت نائب الرئيس بنس وعدد من الفريق الرئاسي من غير قصد بعملومات غير مكتملة بخصوص إتصالاتي مع السفير الروسي وقد تقدمت بإعتذار الي الرئيس ونائب الرئيس وقد قبلا إتعذاري ، وعلي جانبه قد تم تعين الجينرال كيث كلوج الجينرال المتقاعد الذي كان كبير موظفي مجلس الأمن القومي الذي يتبع البيت الأبيض لمباشرة أعمال مستشار الأمن القومي لحين أهتيار ترامب مستشار للأمن القومي رسميا .

Advertisements

أبرز المرشحين لتولي منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي رسميا

صرح مصدر من داخل البيت الأبيض علي أن أبرز الأسماء المنطروحة لشغل منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي ويميل إليها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب هو الجينرال املتقاعد ” ديفيد بتريوس ” مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق، ويذكر أن مسؤولون أمريكيون علقوم علي محادثات فلين مع الجانب الروسي المحادثات التي أعطت أمل لموسكو واشارات مغلوطة بشأن تخفيف العقوبات الأمريكية التي فرضتها الأدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس السابق باراك أوباما ضد روسيا بعد الهاجما الإلكترونية بالأنتخابات الرئاسية عام ،2016 وقد نفي فيلين أنه بحث مسأله العقوبات مع السفير الروسي لكنه وضح الأمر بعد ذلك عبر المتحدث بإسمه أنه كان يقصد أنه يا عرف ما كانت العقوبات قيد البحث من عدمه لكنه لا يستطيع أن يبدي أي راى فى هذا الموضوع الذي لم يطرح بتاتا .