ردود فعل دولية غاضبة من تصريحات “ترامب” حول حل الدولتين

أكد مبعوث الأممي للسلام بالشرق الأوسط “نيكولاى ملادينوف” في جلسة لمجلس الأمن الدولى يوم الخميس، على أن حل الدولتين يبقى الحل الوحيد لتحقيق طموحات الفلسطينيين والإسرائيليين في تحقيق عملية السلام وكان مجلس الأمن قد اجتمع يوم الخميس لمناقشة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن حل الدولتين ليس الطريق الوحيد لإنهاء الصراع ,جديربالذكر أن الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” قد أدلى بتصريحات مفاجأة للفلسطينيين ومنطقة الشرق الأوسط بشأن عملية السلام و حل الدولتين، وجاءت هذه التصريحات خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الأربعاء الماضي بالبيت الأبيض في أول لقاء بينهما منذ تولي ترامب للسلطة , وخلال المؤتمر قال ترامب أنه سيعمل على تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن التوصل لاتفاق سيرجع في النهاية إلى الطرفين نفسيهما .

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وزير الخارجية الفرنسي: “موقف الولايات المتحدة “ملتبس جدا ويثير القلق ” .

وفي رد فعل آخر لهذه التصريحات ,اعتبر وزير الخارجية الفرنسى “جان مارك ايرولت” موقف الإدارة الجديدة للولايات المتحدة من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”ملتبس جدا ويثير القلق ” ,خلال لقائه الخميس مع نظيره الأمريكى “ريكس تيلرسون” , وقال ايرولت بأنه حريص على التذكير بأنه بالنسبة إلى فرنسا فإنه لا خيار سوى حل الدولتين ,مضيفاً أن الخيار الآخر الذى تحدث عنه تيلرسون ليس واقعيا,كما وصف الموقف الأمريكى بأنه ملتبس ويثير القلق ,

عضو باللجنة المركزية لحركة فتح:”تصريحات نتنياهو تعتبر هدماً نهائي لقضية حل الدولتين” .

من جانبه ,قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح “محمد اشتية” ,أن تصريحات نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الأمريكى , تعتبر هدماً نهائي لقضية حل الدولتين، مما يبرهن على سعيه تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين ,مشيراً إلى تلميحات نتنياهو بكلام يريد ممارسته فعلاً على الأرض , حيث صرح نتنياهو، بأن نهر الأردن هو الحدود الأمنية والجغرافية لإسرائيل، مما يعتبر تدميراً نهائياً لحل الدولتين، مضيفاً أن الجانب الإسرائيلى حاول زرع فكرة عدم قابلية حل الدولتين للتطبيق على الأرض فى عقل الرئيس الجديد للبيت الأبيض، ودعا أشتيه إلى أن يكون الرد الفلسطينى والدولى حاسماً وقوياً، والتأكيد على أن إسرائيل ستدرك أن لا خيار لديها سوى حل الدولتين , معرباً عن قناعته بأن ترامب يبدو وكأنه غير مستعد لأى فكرة جديدة، ما يعنى غياب الموقف الأمريكى فيما يتعلق بالرؤية الشاملة للحل، وأن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية لم تضع السياسة التي ستنتهجها حتى اللحظة، واصفًا ما جاء من تصريحات فى المؤتمر الصحفى بالمتناقضات .