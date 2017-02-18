السبب وراء عدم استقرار العلاقة الأوروبية الروسية على مدى 25 عاما

صرحت أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية من خلال الدورة الثالثة والخمسين لمؤتمر ميونخ لأمن فقد دعت إلي التعاون مع موسكو في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ، وصرحت علي أن تطبيع العلاقات مع روسيا كان صعب جدا ولم ينجح منذ الحرب الباردة وكانت توجد بوادر كثيرة للتطبيع مع روسيا بعد الحرب الباردة لكنها لم تكتمل بسبب عدم وجود نظام دولي واضح وشفاف ولا توجد علاقات مستقرة بين أوروبا وروسيا منذ أيام الحرب الباردة ولم تتمك أوروبا خلال الربع قرن الماضي من تطبيع العلاقات وإقامة علاقات جيدة مع الجانب الروسي بسبب الخلافات المستمرة بين روسيا ومعظم دول العالم ولكن تعتبر روسيا جارة لأوربا وحليفة للاتحاد الأوروبي بسبب وقوعها علي الحدود الخارجية للاتحاد.

Advertisements

روسيا وحلف الناتو

وتطرقت ميركل إلي أن العلاقة بين حلف الناتو وموسكو يجب المحافظة عليها من الجانبين والمحافظة علي سريان الوثيقة بين روسيا والناتو لأنة لا يجوز التخلي عن هذه الوثيقة في ظل الظروف الصحبة التي تمر يبها العلاقة بين الجانبيين ويجب مواصلة تنفيذ بنود الوثيقة بدقة بسبب تشابه المصالح بين الجانبين فيجب العمل ف هذا الاتجاه ، ويجب أن يتم بحث المناقشات والتهديدات علي المدي البعيد بسبب ظهور إمكانيات إلكترونية تسمح بتعطل البنية التحتية والمناطقة الحيوية والمناطقة الهامة وهذا يعتبر تحدي للدول الديمقراطية فنحن نتحدث الآن علي الأخبار بشكل ديمقراطي وبشفافية وأمام الجميع للوقوف ضد الأخبار الكاذبة والملفقة ويجب مراعاة أهمية ذلك ويجب أن يتوفر للمواطنين اتخاذ القرارات بنفسهم بدون التأثير عليهم مهما كانت المعلومات المعروضة عليهم صحيحة أو ملفقة .

مكافحة الإرهاب

وذكرت ميركل في حديثها مكافحة الإرهاب وانه توجد نية لدى روسيا والغرب لمكافحة الإرهاب وحماية المصالح المشتركة والعمل عيل تنفيذ الوثيقة الأساسية بين الناتو وروسيا والعمل عليها في المجلس ويجب أن ستمر العمل المشترك في مواجهة الإرهاب والتنظمات الإرهابية وهنا تتواجد المصالح المتشابهة بين الحلف وموسكو وجب أن يعملا معا ويتكاتف الجميع في سبيل مواجهة الإرهاب وذكرت ميركل أن الإسلام ليس مصدر لللإرهاب ودعت الدول الأسلامين في التعاون لمحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ، وقد شارك في المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكثير من رؤساء الدول ووزراء الدفاع والخارجية في مؤتمر مونيخ لقضايا الأمن .