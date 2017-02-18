ليبرمان يعارض ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية إلا بعد التوافق مع أمريكا

في لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي ,مساء يوم الجمعة 17/2/2017 ,مع “ليبرمان” وزير الدفاع الإسرائيلي ,أبدى معارضته لضم الضفة الغربية أو المستوطنات المقامة في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية بدون حدوث تفاهم مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، وهو ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “سما” من مقابلة ليبرمان مع القناة الثانية فى التلفزيون الاسرائيلى والتي أبدى فيها معارضته الشديدة لضم المستوطنات بدون التوافق مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد للبيت الأبيض دونالد ترامب ,مشيراً إلى أن هذا الضم للمستوطنات ليست إعلانات لتحقيق مكاسب إنتخابية , مشيراً إلى التصريحات التى يستمر في قولها زعيم حزب البيت اليهودي “نفتالى بينيت” , وقال ليبرمان ,أن من يعتقد إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية أو مواصلة البناء في الضفة بدون التوصل لتفاهم في هذا الشأن مع البيت الأبيض فهو مخطئ , كما قال ليبرمان بأنه يجب على الجميع التحلى بالهدوء والعمل من أجل تنسيق المواقف مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الإستمرار في بناء المستوطنات وأى مخططات لضم الضفة للسيادة الإسرائيلية .

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ليبرمان يؤكد دعمه لإقامة دولة يهودية ثنائية القومية.

وعلى صعيد آخر أكد ليبرمان .دعمه فكرة إقامة دولة يهودية ثنائية القومية، مبدياً عن ترحيبه بتصريحات الرئيس الأميركى دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تجبر أياً من الفلسطينيين و”الإسرائيليين” على أى خيار بشأن الحل السياسى للقضية، وفي سياق آخر,تحدث ليبرمان حول إمكانية وقوع مواجهة بعد انتخابات الأخيرة التي أجرتها حركة حماس والتى أنتهت إلى انتخاب “يحيى السنوار” قائدا لحركة حماس فى قطاع غزة، وأضاف ليبرمان بأنه ليس لدي الحكومة الإسرائيلية خطط لبدء أى عمل عسكرى فى الجنوب أو الشمال من قطاع غزة، ولكنة أكد على أنه سيتم الرد على أى استفزاز بقوة أكثر من أى وقت مضى ,كما تحدث ليبرمان عن إمكانية التوصل لإتفاق في صفقة لتبادل أسرى، وأكد ليبرمان على أن الحكومة الإسرائيلية تبذل مجهودا كبيراً لإعادة الجنود والمواطنيين الموجودين فى قطاع غزة , جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر قانونا بوضع 4000 وحدة استيطانية في أراض مملوكة للفلسطينين بالضفة الغربية حيث جاء التصويت بموافقة 60 من أعضاء الكنيست مقابل رفض 52 عضواً من أصل 120 نائبا يتكون منهم الكنيست .