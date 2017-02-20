المطالبة بعزل دونالك ترامب من قبل قاضي جمهوري

قامت جريدة الاندبندنت البريطانيه خلال الساعات القليلة الماضية بالنشر الطلب الذي قام أحد القضاه الأمريكيين السابقين بتقديمه و ذلك خلال الفترة الماضية و الذي قد طلب من خلاله ضرورة عزل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” و قد تقدم القاضي بهذا الطلب بعد أن قام الرئيس الأمريكي باصدار الكثير من القرارات التي قد أكد القاضي خلال الطلب الذي تقدم به بأنها قرارات غير قانونية قد تم اتخاذها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترة قصيرة جدا .

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هذا و قد قام القاضي الجمهوري ” مارك بينتر ” خلال الفترة الماضية بكتابه أحد المقالات و التي يقوم من خلالها بالتوضيح في أنه علي استعداد تام أن يقوم بتقديم المساعدة القانونية اللازمة من قبله بشأن القوانين التي تؤيد عزل دونالك ترامب من رئاسة أمريكا خلال الفترة القادمة .

هذا بالاضافة الي أن القاضي الجمهوري قد أضاف ايضا خلال مجموعة من التصريحات الصحفية و التي قد قام بها أنه مندهش جدا لوجود رئيس في البيت الأبيض و أن هذا الرئيس مستمر حتي الأن في ادارة حكم البلاد و ذلك بعد قيامه خلال فترة الحكم السابقة بارتكاب العديد من الأخطاء التي قد وصفها بأنها أخطاء فادحة ، و التي قد قام دونالد ترامب بارتكابها خلال الفترة الماضية ، هذا بجانب أنه قد أكد خلال التصريحات التي قام بها بأن دونالد ترامب بمثابه كابوس يصيب الامم المتحدة .

هذا بجانب قيام ” مارك بينتر” خلال التصريح الذي قام به بأنه قد قام بالتصويت لصالح جميع المرشحين التابعين للحزب الجمهوري و ذلك منذ عام 1968 و حتي عام 2004 ، و بالرغم من ذلك فانه قد أظهر غضبا كبيرا تجاه ترامب بالرغم من تأييده لمرشحي الحزب خلال كل تلك المدة و قد طالب أيضا بعزله .

هذا بجانب أنه قد أشار خلال التصريح الذي قام به بأن ترامب لم يستطع خلال الفترة الماضية القيام بالتفرقة بين السلطات الحكومية الثلاثة ، هذا بجانب أنه يعمل علي تهديد القيم الأمريكية حيث يقوم بهذا من خلال كسر القوانين و أيضا اتخاذ مجموعة من القرارات المخالفة و كان من بين القيم التي هددها ترامب خلال فترة حكمه ، حكم القانون ، الديموقراطية و كذلك حرية التعبير التي من المفترض أنها حق مكفول للجميع ، هذا بجانب وصفه بأن ما قد قام به خلال الفترة الماضية يدل علي أنه ديكتاتوري و لا يقوم باحترام الأخرين .