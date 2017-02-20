وفاة فيتالي تشوركين مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة مندوبها الدائم”فيتالي تشوركين “، لدي الأمم المتحدة بمدينة نيويورك ، وقد عبرت وزارة الخارجية الروسية عن طريق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية عن خالص تعازيها لأسرة تشوركين الذي قد توفي عن عمر خمس وستين عاما ، أثر أزمة قلبية حادة وتوفي مبني ممثلية روسية بولاية مانهاتن ، ويذكر أن وزارة الخارجية الروسية لم تحدد سبب الوفاة إلي ألإن لكن تحدث الأعلام الأمريكي أن المندوب الدائم الروسي لدي الأمم المتحدة قد توفي بسبب أزمة قلبية حادة في المقر الروسي للمثلية بمانهاتن ، وقد كان الدبلوماسي الروسي من مواليد شهر فبراير عام 1952 ، وقد تخرج بعام 1974 ، من جامعة العلاقات الدولية بموسكو الجامعة التابعة للعلاقات الدولية وبدأ حياته الدبلوماسية بها ، وقد عمل في التسعينات بمركز رئيس قسم الإعلام الروسي التابع لوزارة الخارجية للاتحاد السوفياتي حين ذاك ، وترقي بالمناصب حتي تقلد منصب نائب وزير الخارجية الروسي حتي عام 1994، وبعد ذلك عين سفير للاتحاد الروسي بمملكة بلجيكا إلى نهاية عام 2003 وبعد ذلك عين سفيرا فوق العادة لروسيا بكندا ، ومنذ عام 2006 عين “تشوركين ” سفيرا دائم لروسيا ألاتحادية لدي الأمم المتحدة وممثل روسا الدائم بمجلس الأمن الدولي واستمر في هذا المنصب حتي وفاته وقد كان يتقن اللغة الإنجليزية واللغة الروسية

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الكرملين: بوتين يعزي الخارجية الروسية وعائلة تشوركين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتير عن حزنه وخالص تعازيه لأسرة الراحل تشوركين وأصدقائه المقربون وتقدم أيضا بتعازيه لموظفين الخارجية الروسية وزملاء تشوركين ، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ، “ديمتري بيسكوف” عل أن الرئيس الروسي بوتين تلقي خبر وفاء المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة ببالغ الأسي ، وأضاف بأن تشوركين ، كان يتمتع بمهارة عالية في العمل واشتهر بمهنيته الدبلوماسية ويذكر أن تشوركين قد توفي عن عمر 65 عاما أثر أزمة قلبية بالولايات المتحدة الأمريكية .

الأمم المتحدة تنعي تشوركين وترسل برقيات التعزية للرئاسة والخارجية الروسية

وقد نعته وزارة الخارجية الروسية بوصفها له بأنه كان دبلوماسيا مخضرم ورائعا وقدمت العزاء لأسرته وأعرب المتحدث العام بأسم الأمم المتحدة فرحان حق عن صدمته عندما سمع بخبر وفاية تشوركين وقددم واجب التعازي لأسرته وأصدقائه والي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وصرحت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة السابقة ” سامانثا باور ” عن حزنها الشديد لوفاة تشوركين ، وقالت في تغيريده لها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حزنها لوفاة السفير الروسي بالأمم المتحدة , وذكرت أنه دبلوماسي ممتاز ومخضرب ورجل كان حريص جدا في عمله ويبذل كل جهده للتغلب علي الخلافات الروسية الأمريكية وللوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ، ويذكر أن تشوركين قد اختير من قبل الأمم المتحدة للأدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي بعد حادثة مفاعل تشنوبل التي وقعت بعام 1986.