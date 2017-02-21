وفد إيراني يزور السعودية للتفاوض حول مشاركة الحجاج الإيرانيين

يقوم وفد إيراني بزيارة السعودية خلال الأسبوع الجاري بدعوة من السعودية للتفاوض حول مشاركة الإيرانيين في مناسك الحج للعام الحالي مع المعنيين بمشاركة الإيرانيين في الحج حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي” في مؤتمر صحافي ,حيث أشار إلى أن الزيارة ستكون الخميس المقبل للتفاوض حول شروط مشاركة الحجاج الإيرانيين في العام الحالي بدعوة من الجانب السعودي، الذي فتح هذا الملف مرة أخرى , وأكد قاسمي أن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة من المملكة لإيران، للتفاوض حول بعض المسائل العالقة، التي منعت الإيرانيين من المشاركة في موسم الحج الماضي .

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وزارة الحج السعودية تعقد مجموعة من اللقاءات مع أكثر من 80 بلداً.

مضيفاً بأن الجانبين سيتفاوضان حول شؤون مشاركة الحجاج الإيرانيين في أداء مناسك الحج، ويجب الانتظار حتى صدور النتائج حول هذا الموضوع , جدير بالذكر أنه لم تشارك أي بعثة إيرانية في الحج العام الماضي في واقعة تحدث للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، في أعقاب قطيعة دبلوماسية بين الرياض وطهران، بعد أن قام إيرانيون بمهاجمة السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وقاموا بنهب محتوياتها وسط عدم حماية للأمن ,يذكر أن وزير الحج والعمرة السعودي “محمد بن صالح بنتن” قد أعلن أخيراً عن مجموعة من اللقاءات المنتظرة مع أكثر من 80 بلداً، من بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالحج الموسم المقبل.

المفاوضات العام الماضي شهدت مطالب إيرانية تخالف شعائر الركن الخامس من أركان الحج.

ونقلت “الحياة اللندنية” وقتها عن وزيرالحج السعودي تصريحات من أن وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة لوفد شؤون الحجاج الإيرانيين للقدوم إلى المملكة , للتحضير لموسم حج العام الجاري , وكانت منظمة الحج والعمرة الإيرانية قد رفضت التوقيع على محضر لإنهاء ترتيبات القدوم للحجاج الإيرانيين في موسم الحج الماضي تسبب في عدم قدوم الحجاج من إيران،بسبب أن المفاوضات شهدت مطالب إيرانية تخالف شعائر الركن الخامس من أركان الحج والتي تتعارض مع التعليمات التي تلتزم بها جميع الدول الإسلامية، وفي نفس الوقت سمحت المملكة العربية السعودية بدخول الحجاج الإيرانيين القادمين من دول أخرى ,وكان المسؤولون في مؤسسة الحج الإيرانية قد عقدوا اجتماعا لبحث الأمور المتعلقة بالحوار المرتقب في السعودية، حضرالإجتماع ممثل المرشد الإيراني لشؤون الحج “علي قاضي عسكر” الذي أكد أن الوفد سيناقش مع المملكة العربية السعودية آليات حفظ حقوق الحجاج الإيرانيين.