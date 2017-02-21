دول الخليج تقوم بفرض ضريبة انتقاليه علي مجموعة من السلع

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دول الخليج تقوم بفرض ضريبة انتقاليه علي مجموعة من السلع
دول الخليج

قامت دول الخليج التابعه لمجلس التعاون اليوم بالموافقة خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم علي القيام خلال الفترة القادمة بفرض ما يسمي بالضريبة الانتقالية ، و ذلك من أجل العمل علي تفويض محمد الجدعان و هو وزير المالية السعودية و ذلك من أجل القيام خلال الفترة القادمة بتحديد موعد خاص يتم فيه القيام بفرض الضريبة الانتقالية علي المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة .

ووفقا للقرار الذي قام المجلس اأعلي للتعاون باصداره خلال الفترة الماضية ، فقد قام مجلس الوراء السعودي بالموافقة علي القرار الخاص بفرض ضريبة ، هذا حيث تم القيام باصدار هذا القرار من قبل المجلس الأعلي للتعاون بين دول الخليج و ذلك خلال المؤتمر الذي قد تم عقده في دولة البحرين و الذي كان في يومي بتاريخ 6 و 7 من شهر ديسمبر من العام الماضي ، هذا و الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قامت بفرض تلك الضريبة خلال الفترة الماضية و ذلك من أجل العمل علي زيادة الايرادات مرة أخري بعد أن قلت نتيجه انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية .

هذا بالاضافة الي أن وزارة المالية التابعه للسعودية ستقوم خلال الفترة القادمة علي العمل علي تطبيق تلك الضريبة و التي قد تم فرضها علي السلع المحددة و ذلك في شهر ابريل القادم من العام الحالي ، هذا بجانب أن جميع دول الخليج قد اتفقت علي أن تقوم خلال الفترة القادمة بتطبيق القانون في الوقت نفسه و ذلك منعا لتهريب أيه سلعه من السلع التي سيتم فرض الضريبة عليها .

هذا و الجدير بالذكر أن دول الخليج ستقوم خلال الفترة القادمة علي العمل علي تطبيق فرض تلك الضرائب علي السلع التي من المعرف أنها تسبب ضرر للصحة و كان علي رأس تلك السلع و التي سيتم فرض عليها ضرائب خلال الفترة القادمة المشروبات الغازية بالاضافة الي جميع مشتقات التبغ و أيضا جميع مشروبات الطاقة ، و الجدير بالذكر أن الدول التي تنتمي الي مجلس التعاون كانت هي السعودية و دولة البحرين و أيضا دولة الامارات العربية المتحدة و دولة الكويت و قطر هذا بالاضافة الي سلطنه عمان .

 