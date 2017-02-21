اعتقال ثلاثة أشخاص في فرنسا بعد ثبات “تخطيطهم لعمل إرهابي”

القت قوات الأمن الفرنسية علي ثلاثة أشخاص بعد الاشتباه بهم بالتخطيط لعمل إرهابي علي الأراضي الفرنسية بحسب إثباتات الشرطة الفرنسية ، وقد أشارت وسائل الأعلام الفرنسية عن استدعاء فريق مكافحة المتفجرات لكي يقوم بفحص أحد المنازل المشتبه بها بمدينة ” كليرمون -فيران : جنوب فرنسا ، وقد تم أعتقالا أثنين من المشتبه بهم بمارسيليا وباريس ، وقد رفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب للحالة القسوي خصيصا بعد سلسلة الهجمات الإرهابية علي فرنسا بالسنوات الأخيرة والتي قام بتنفيذها متشددون ينتمون إلى تنظيم تنظيم الدولة الإرهابي ، ويذكر أن الشرطة الفرنسية لم ترد بأي تفاصيل عن المتهمين أو عملية القبض عليهم ، واكتفت بالتصريح أن المشتبه بهم يواجهون الآن التحقيقات المبدئية بعد أن تم الاشتباه بهم بالذهاب إلى سوريا وتنفيذ عمليات إرهابية علي الأراضي الفرنسية ، وقد كان المخطط الإرهابي الذين يخططون لتنفيذه هو الهجوم علي الإدارة العامة للأمن الداخلي بالاستخبارات الفرنسية .

Advertisements

اعتقال الشرطة الفرنسية أربعة أشخاص اخرين

هذا وقد أعتقلت الشرطة الفرنسية أربعة أشخاص الشهر الماضي بمدينة مونليه الفرنسية بعد إحباط محاولة هجوم إرهابي محتمل علي الأراضي الفرنسية حسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسية ” بورنو لورو ” وقد عثرت شرطة مكافحة الإرهاب علي مواد تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة بعد مداهمة الشقة التي كانو يسكنون بها ويذكر أن من ضمن المقبوض عليهم فتاة لم تتجاوز ال16 عاما ، وجاءت هذه المداهمة بعد إصابة جندى فرنسي عند مواجه رجل يحمل مدية حاول دخول متحف اللوفر بباريس وتم أطلاق النار عليه بعد عدم استجابته لأومر الحراس وأتضح أنه شاب عربي أسمه عبد الله الحمامي ويبلغ 29 عاما وتمت إصابته بإصابات خطيرة ووضعه تحت الحراسة المشددة بالمستشفي , والجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية بدأت بالتحقيق مع محمد عبريني المشتبه به الرسمي في الهجوم علي مطار بروكسل بعام 2015 وقد القي القبض عليه العام الماضي وقد لقب وقتها بالرجل ذو القبعة بعد أن تم تصويره بواسطة كاميرات المراقبة وسط المهاجمين لمطار بروكسيل بمارس 2016، وقد أعترف بعد اعتقاله بأنه قد التقي بشخص يدعي صلاح عبد السلام بعد الهجمات وأعاده ألي بلجيكا بواسطة سيارة لأتحمل أي لوحات معدنية ، وتم التأكد من بصماته وأدلة الحمض النووي بداخل المخبأ الذي كان يختبأ به ببروكسل والسيارة التي استخدمت في الهجوم علي المطار .