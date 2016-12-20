بالفيديو …محلل سياسي تركي يعلن اشتراك اسرائيل فيما حدث للسفير الروسي مقدما بعض الدلائل

تسبب مقتل السفير الروسي ” أندريه كارلوف” العديد من الأراء المختلفة لدي عدد من المحللين السياسيين ، حيث قتلك السفير الروسي أمس علي يد شاب يبلغ من العمر 22 عام ، و ذلك خلال قيامه بالقاء كلمته في أحد المعاهد الفنية في مدينه أنقرة في تركيا ، هذا بالاضافة الي أن تلك الحادثة قد أدت الي تضارب عدد كبير من الأراء المختلفةو التي قد تسببت في تصادم الأراء و انقسام المحللين الي عده أقسام ، هذا حيث قام عدد من المحللين حول العالم بتحميل الجانب التركي مسؤولية ما حدث للسفير الروسي ، و منهم من قام بالقاء اللوم علي روسيا و التي قامت خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في جميع المجازر التي قد أقيمت علي حلب خلال الفترة الماضية ، هذا حيث قام من أطلق النيران علي السفير التركي أثناء قيامه بالقاء كلمته بالصراخ بكلمه الله أكبر الله أكبر ، و بعدها قام باطلاق عدة طلقات من مسدسه مما أدي الي سقوط السفير الروسي و الذي قد قامت وسائل الاعلام بالاعلان عن اصابته بجروح خطيرة و بعدها بفترة وجيزة قامت بالاعلان عن وفاته نتيجة لعدم تمكن الأطباء من اسعافه .

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هذا و قد قام الكاتب وكذلك المحلل السياسي ” بركات قار” يقوم بالاعلان بشكل صريح بأن الهدف الذي يسعي وراءه من قام باغتيال السفير الروسي خلال وجودة و القاءه لكلمته في أحدي المراكز الثقافية و الفنية في مدينه أنقرة في تركيا ، هو الكيان الصهيوني ، أي أن اسرائيل هي من يجب ان تتحمل نتيجة كل ما حدث وهي من يقع علي عاتقها مقتل السفير التركي .

هذا بالاضافة الي أنه قد أعلن أيضا عن عدد من الدلائل و التي تؤكد اشتراك الكيان الصهيوني في عملية الاغتيال و التي حدثت للسفير الروسي أثناء وجوده في تركيا ، هذا حيث قامت عدد من الجماعات المتطرفة في تركيا بالقيام بعده مسيرات ، هذا و قد أكد بأنه يوجد تعاون بين تلك الجماعات التي قد قامت بالمسيرات و كذلك الجبهه النصرة الموالية لاسرائيل .