رئيس مجلس جريدة الأهرام يعلن سبب قيام “بوتين “بالتخلي عن دم السفير الروسي و عدم قيام أوروبا بمنع شعبها من السفر الي تركيا

لا تزال التحليلات الخاصة بالمحللين السياسيين قائمة حتي الأن بشأن ما يمكن أن يكون كرد فعل للجانب الروسي علي مقتل السفير الروسي خلال زيارته الي مدينه أنقرة في تركيا أمس ، هذا حيث قال رئيس مجلس الادارة في جريدة الأهرام بالتعليق علي تلك الحادثة ووضع تدوينه له علي الصفحة الخاصة به علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” و التي يتسائل فيها ” بأنه كيف يسمح لشرطي متطرف دينيا بالقيام بحضور تأمين لسفير أجنبي جاء من أجل نشاط ثقافي حتي يسمح للأمر بالانتهاء بقتل السفير “.

Advertisements

هذا و قد جاء التفسير بأن السبب وراء ذلك هو قيام تركيا باستبعاد كل أنصار العلمانية من الشرطة و كذلك الجيش و ذلك لأنهم من أنصار الانقلاب في تركيا ، و تقوم بالاعتماد في تكوين الجيش و الشرطة علي أنصار أردوغان حتي لا يسمح بالانقلاب و أنهم متطرفين دينيا ، هذا حيث أكد كذلك بأن ذلك الشرطي الذي وصفه بالموتور هو البضاعه التركية و التي لا يتوفر غيرها في تركيا في الوقت الحالي و قام بالقاء عدد من التساؤلات مثل ، كيف ترك الشرطي يلقي خطبته بعد قيامه باطلاق النيران علي السفير التركي و بعدها تم قتله ، و قد حلل ذلك بأنه يوجد من قام بدفع ذلك الجندي لاغتيال السفير الروس يو بعدها قتل الشرطي حتي لا يتم الوصول الي من دفعه .

هذا بالاضافة الي انه قد طرح عدد من التساؤلات الأخري و التي كان علي رأسها تساؤل يبحث عن سبب تغاضي بوتين و تضحيته بدم السفير الروسي و ذلك كما فعل من قبل و تغاضي عن دم الطيار بعد قيام تركي بتوجيه اعتذار ، و أنه بالرغم من هو ما حدث و قتل السفير الروسي الا أنه لم يقم بالغاء سفر الروس الي تركيا تأمينا علي حياتهم ، هذا بالاضافة الي تساؤل أخير و هو يبحث من خلاله عن السبب الذي يدفع روسيا للتحالف مع تركيا بالرغم من أنها قد أصدرت تصريحات بالتجارة بالقيام بدعم المجموعات الارهابية بالاضافة الي التجارة في النفط الذي يتم سرقته من “سوريا و العراق” هذا و قد حلل ذلك بأن السبب ربما يرجع الي أن هدف القيام باستقطاب تركيا أهم عند الرئيس الروسي من الدم و كذلك من أهمية القيام بمواجهه الارهاب ، هذا بالاضافة الي أن نموذج أردوغان يلقي ترحيبا من قبل الرئيس الروسي .

هذا و قد واصل تعليقاته قائلا ” بأن القدرة التي تتمتع بها تركيا و التي تستطيع من خلالها القيام بابتزاز الأطراف الاخريو الحاق الضرر بها هو ما منع الدول الاوروبية من تحذير رعاياها من السفر الي تركيا و كذلك عدم قيامهم بمنع الهجرة اليها ، و ذلك كما يحدث مع مصر مع أقل عمل يحدث بها .

Advertisements

هذا و قد تم القيام القيام بوداع جثمان السفير الروسي من أنقرة و توصيلة الي الطائرة و التي سيغادر من خلالها الي الأراضي الروسية .