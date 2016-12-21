هجوم برلين: الشرطة الألمانية تعلن عن ضبط تونسي الجنسية للإشتباه به

أعلنت قوات الشرطة في ألمانيا في ساعة باكرة من اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، أنها قد عثرت على بعض الأوراق الرسمية التي يفترض أنها تخص السائق الذي نفذ هجوم برلين مساء يوم الإثنين الماضي، وصرح مصدر أمني في ألمانيا أن الشخص المشتبه به هو تونسي الجنسية، ومعروف عنه أنه إسلامي متطرف، ويبلغ من العمر 21 عاما فقط، وجدير بالذكر أن شخصا قد قام بقيادة شاحنة إلى سوق لأعياد الميلاد في وسط مدينة برلين العاصمة الألمانية، ودهس بها المواطنين في الشارع مما تسبب في قتل 12 شخص وإصابة 50 آخرين، ثم هرب من الشاحنة، وبعد وصول الشرطة لموقع الحادث تبين وجود جثة لشخص يحمل الجنسية البولندية يشتبه أنه سائق الشاحنة الأصلي، وقتله منفذ الهجوم أثناء سرقة الشاحنة منه، وحتى الآن لم تعلن السلطات الألمانية هوية عن المنفذ الحقيقي لهجوم برلين.

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موجة انتقادات شديدة لأنجيلا ميركل بسبب هجوم برلين:

كانت الشرطة الألمانية قد أطلقت سراح المشتبه به باكستاني الجنسية الذي يدعى ” نافد بالوش “، وهو يبلغ من العمر 23 عاما، الذي تم القبض عليه صباح الثلاثاء الماضي، ووجهت له تهمة تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في وسط برلين، وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت عن توقيف شخص آخر يشتبه بتورطه في الهجوم إلا أنها لا تعتقد أنه هو منفذ العملية الحقيقي، وأن منفذ الهجوم الحقيقي قد يكون طليقا مما يمثل خطر على المواطنين، وآثار اتهام اللاجئ الباكستاني بتنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في وسط برلين الإثنين الماضي، موجة شديدة من الانتقادات التي تم توجيهها إلى المستشارة الألمانية ” آنجيلا ميركل “، لأنها سمحت باستقبال مئات الآلاف من اللاجئين حول العالم على الأراضى الألمانية.